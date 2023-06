Zaniolo in Nazionale: gli occhi della Serie A sull’ex Roma

Zaniolo ritrova la Nazionale e stasera giocherà contro la Spagna in Nations League. Il rientro in Serie A è possibile: due club lo osservano.

L’Italia tornerà in campo stasera per affrontare la Spagna nella seconda semifinale di Nations League, con la vincente che incontrerà la Croazia impostasi 4-2 sull’Olanda. Un match di fondamentale importanza per il Ct Roberto Mancini, chiamato a rilanciare gli azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiale e la sconfitta con l’Inghilterra nella prima gara di qualificazione agli Europei. La formazione titolare appare fatta ed una maglia, salvo sorprese dell’ultim’ora, andrà a Nicolò Zaniolo.

La sua ultima convocazione risale al novembre 2022. Da quel momento in poi è sparito dai radar del commissario tecnico, anche a causa della crisi vissuta alla Roma e del conseguente trasferimento in Turchia. La stagione al Galatasaray è stata positiva, come testimoniato dalle 5 reti messe a segno in 10 apparizioni. Un buon bottino, che gli ha consentito di contribuire alla conquista del campionato e rientrare nel giro della Nazionale.

La gara odierna gli permetterà di rimanere sotto i riflettori, in vista di un suo possibile ritorno in Serie A. Nel contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2027 è stata inserita una clausola rescissoria da 30 milioni che, da ormai diversi giorni, ha attirato l’interesse di due club italiani. È il caso della Juventus e del Milan che, nel corso dell’estate, sottoporranno le rispettive rose ad una vera e propria rivoluzione dando priorità all’acquisto di giovani talenti in rampa di lancio o comunque pronti per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi.

Zaniolo in Nazionale, Juventus e Milan alla finestra

La Vecchia Signora, in particolare, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions sono stati costretti a rivedere il budget. Prima di acquistare sarà quindi necessario vendere e nella lista dei sacrificabili è stato inserito anche Federico Chiesa. L’ex Fiorentina piace al Bayern Monaco e al Liverpool, con la Juve che ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina (80 milioni).

In caso di partenza dell’esterno, allora il club piomberebbe proprio su Zaniolo ritenuto l’ideale sostituto di Chiesa. I rossoneri, invece, non intendono più puntare su Junior Messias in scadenza nel 2024 e proveranno a regalare al tecnico Stefano Pioli un elemento di tecnica e corsa. L’identikit di Zaniolo, la cui esperienza in Turchia è destinata a non durare molto. Ora dipenderà tutto da lui. La Roma, dal canto suo, resta alla finestra. Il rientro in Italia di Zaniolo potrebbe infatti fruttare ai capitolini due milioni, in base agli accordi relativi alla futura rivendita pattuiti a febbraio con il Galatasaray.