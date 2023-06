Inter, quella voglia irrefrenabile che scuote il mercato: Lukaku ha deciso

Romelu Lukaku, un futuro tutto da scrivere. La rivelazione ha spiazzato anche i tifosi dell’Inter, ecco cosa sta emergendo in queste ore.

L’Inter si prepara a vivere un’estate dove si dovrà concretamente guardare al futuro ed alla programmazione, con la solita convinzione di chi è pronto a mettersi in gioco e superare i propri limiti. Una serie di limiti che, va detto, in questa stagione sono emersi soprattutto in sede di campionato. La compagine nerazzurra si è tolta la soddisfazione di portare a casa la Coppa Italia, ha giocato la finale di Champions League contro il Manchester City, uscendo dal campo a testa alta.

Quando si tratta di analizzare il percorso in campionato, però, c’è chi storce il naso. Il motivo risiede ancora in quella mancanza di continuità che ha condizionato un po’ tutto il percorso nerazzurro. La stessa permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è stata messa in discussione in un determinato momento della stagione. La sensazione è che c’è stato qualcosa, nel corso dei mesi, che ha destabilizzato l’ambiente interno.

Guardando ai numeri, però, non si può non prendere in considerazione il numero di sconfitte (troppe!) raccolte in campionato dalla squadra di Inzaghi. Un dato che balza prontamente all’occhio e che riguarda anche i gol subiti (42, il Napoli ne ha subiti 28, la Lazio 30). Qualcosa da sistemare in questo senso di sicuro c’è, ed il futuro verrà costruito anche a partire da quelli che sono stati questi punti deboli.

Inter, Lukaku al centro del chiacchiericcio

Marotta dovrà investigare per capire quali saranno i giocatori attorno ai quali costruire l’Inter del futuro. I dubbi sul destino di Romelu Lukaku sono stati tanti in questi mesi, anche e soprattutto per il rendimento dell’attaccante belga. Non una delle annate migliori, e periodi di magra che hanno messo in discussione anche la titolarità del bomber.

Eppure, la pizza ha un legame molto forte con ‘Big Rom’. C’è la volontà da parte dell’Inter di tenerlo a Milano? Questo dipenderà, ovviamente, da quelle che saranno le valutazioni da fare all’interno della società. Il giocatore, però, pare aver chiarito già il suo volere.

‘Big Rom’ ha deciso: futuro già segnato?

Lukaku, secondo quanto riportato oggi dal ‘Telegraph’, avrebbe rifiutato la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. C’erano delle squadre, infatti, pronte a mettere sul piatto anche delle offerte importanti per assicurarsi le sue prestazione.

L’attaccante classe ’93, però, ha già chiarito la sua volontà: restare a Milano. Il giocatore – si legge – sarebbe anche stizzito dal mancato accordo tra Chelsea ed Inter su un nuovo trasferimento in nerazzurro. Insomma, quella di Lukaku sembra una volontà chiara e che la pizza apprezzerà.