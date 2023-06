Francesco Pio Maimone, il Club Napoli Maradona lo nomina socio onorario

Da segnalare una belissima iniziativa del Social Club Maradona per omaggiare Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso a Mergellina lo scorso 20 marzo.

La città di Napoli è stata in queste settimane a lungo sotto la luce dei riflettori sia per la festa Scudetto, la quale mancava sotto l’ombra del Vesuvio da ben 33 anni, che per il boom di turisti che stanno affollando la città partenopea.

Tuttavia, nonostante questo periodo di ‘Rinascimento’, Napoli deve continuare a convivere anche con la cronaca nera. Una delle notizie che hanno scosso l’intera città è stato sicuramente l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ovvero il 18enne deceduto la notte del 20 marzo scorso, sul lungomare del capoluogo campano nella zona degli chalet, dopo essere raggiunto da un proiettile in petto sparato al culmine di un litigio tra altre persone che non lo aveva visto coinvolto.

Il sogno di Francesco Pio Maimone era quello di diventare un pizzaiolo, visto che aveva appena conseguito il diploma per questa professione. Proprio per ricordare questa vittima innocente bisogna registrare un’iniziativa davvero emozionante.

Il Social Club Maradona ricorda Francesco Pio Maimone

In occasione del ‘Pizza Village’ alla Mostra d’Oltremare di Napoli, infatti, il Presidente Angelo Pisani con alcuni membri del Consiglio direttivo Marco Mansueto e Ezio Stellato, del Social Club Maradona consegnerà questa sera al termine della fiaccolata che si terrà a Pianura il titolo di socio onorario proprio a Francesco Pio Maimone.

Anche altri 10 storici tifosi del Napoli riceveranno questa sera la tessera di socio onorario, insieme ad una statuetta di San Gennaro a firma dell’artista Alessandro Flaminio: l’Avv Maria Masi presidente del CNF, il dott.Giuseppe Cantisano, il presidente del Coni Sergio Roncelli, i notai Francesco Coppa e Luca Di Lorenzo, il commercialista Francesco Corbello (rappresentante del Club Napoli di Dubai), il magistrato Nicola Graziano, i giornalisti Gianmarco Chiocchi, Margherita Salemme e Pino Taormina, l’attore Francesco Cicchella, il maestro Pako Ruggiero e l’attrice Mirea Flavia Stellato.