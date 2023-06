Dybala sfida Ronaldinho e una decina di stelle: “The Beautiful Game” ad Orlando

Il calcio si è fermato, ma non ufficialmente. A breve cominceranno le amichevoli e le tournèe estive. Attesa ad Orlando.

Con la vittoria del Manchester City sull’Inter, nella finale di Champions League, è terminata ufficialmente la stagione agonistica per club. Si stanno disputando gli Europei Under 21 (c’è anche l’Italia protagonista) ed alcune amichevoli, ma ora la maggior parte dei club europei hanno la testa solo al calciomercato.

I calciatori sono la maggior parte in vacanze, ma difficilmente riescono a stare staccati dalla palla e il match di questa sera è la dimostrazione. Si disputerà alle ore 20 italiane il match amichevole chiamato ‘The Beautiful game’, una parata di stelle che vedrà protagonisti alcuni tra i principali calciatori del mondo. E sono due conoscenze del nostro calcio e del calcio mondiale ad aver organizzato il tutto.

Stiamo parlando delle due leggende brasiliane Roberto Carlos e Ronaldinho. Parliamo di due dei calciatori più forti della generazione degli anni 90′, fenomeni che hanno portato lo ‘Joga Bonito’ e ancora oggi sono conosciuti nonostante il ritiro da diversi anni. In America i due sono vere e proprie star ma non sono le uniche e questa sera, fenomeni del presente e del passato, proveranno a farci divertire tutti.

Orlando, tante stelle in campo: c’è anche Ronaldo il Fenomeno

Le nuove generazioni conoscono soprattutto Cristiano Ronaldo, ma nessuno ricorda realmente Ronaldo il fenomeno. Luis Nazario da Lima, ex stella di Inter, Milan e Real Madrid. Il giocatore si è ritirato da diverso tempo, i problemi fisici hanno frenato il finale di stagione ma questa sera sarà presente in campo. Con lui Roberto Carlos e Ronaldinho, ma anche Paulo Dybala, Vinicius Jr, Cafu, Higuita, Valderrama e tanti altri. Con una nota Roberto Carlos ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Dopo il successo dello scorso anno in Florida siamo orgogliosi di portare ad Orlando questa straordinaria esperienza”. Poi Roberto Carlos ha continuato: “Essere in grado di riunire i miei amici e le nostre famiglie per questa esperienza è un sogno che si avvera. Questo posto è spettacolare, spero che i tifosi possano mostrare la loro passione verso questo bel gioco”.

La sfida amichevole verrà trasmessa su BeIn Sports (e su Dazn) e comincerà alle ore 20.