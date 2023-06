Pirlo alla Sampdoria: come giocheranno i blucerchiati

Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: è fatta per la panchina blucerchiata, che si affida a un alto progilo per tornare presto in Serie A.

Va al suo posto un altro fondamentale tassello della ricostruzione della Sampdoria: Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore dei blucerchiati. Dopo l’acquisizione da parte di Andrea Radrizzani, la società ligure sta accelerando per arrivare pronta all’inizio della Serie B della prossima stagione. Dopo gli addii di Osti e Romei in ambito dirigenziale, oggi firma anche il nuovo allenatore, quindi toccherà definire la rosa di giocatori a sua disposizione.

A lungo era sembrato che un altro ex juventino dovesse sedersi sulla panchina doriana, ovvero Fabio Grosso. L’allenatore che ha portato alla promozione il Frosinone nell’ultima annata non ha però trovato l’accordo con la società blucerchiata, ed erano emersi nuovi nomi, come Baroni e Farioli. Invece, firmerà Andrea Pirlo, caldamente raccomandato da Fabio Paratici, dirigente “ombra” della Sampdoria in attesa di scontare la squalifica sul caso plusvalenze.

Di sicuro, si tratta di un piccolo colpo, dato che i liguri potranno avvalersi nel campionato cadetto di un allenatore che ha una Coppa Italia in bacheca e anche una buona esperienza internazionale. Reduce da una buona annata in Turchia, Pirlo rappresenta innanzitutto un nome dal grande richiamo e prestigio, che vuole dimostrare le ambizioni della nuova proprietà. La scelta del nuovo allenatore ha dunque anche un valore simbolico, viste anche le prospettive internazionali che si vuole dare la nuova Samp in termini d’immagine.

Pirlo nuovo allenatore della Samp: come giocherà

Nella sua ultima esperienza al Karagumruk, il tecnico bresciano ha usato prevalentemente il modulo 4-1-4-1, alternandolo però al 4-2-3-1 e al 4-3-3. La difesa a quattro è quindi un punto di partenza inderogabile del suo approccio tattico, che poi si concentra su centrocampisti molto creativi e su un gioco votato all’attacco. Senza dubbio, Pirlo avrà bisogno di pesanti modifiche alla rosa attuale, che tra prestiti e scadenze di contratto è in realtà ridotta all’osso.

Sarà importante capire quali conferme arriveranno, in particolare riguardo a leader come Audero e Gabbiadini. Pirlo avrà il non semplice compito di far amalgamare in poco tempo una squadra che verrà profondamente rinnovata, e che dovrà affrontare un campionato molto competitivo. L’anno prossimo, in Serie B, ci saranno anche avversarie toste come Bari, Parma, Venezia e Palermo, tutte società solide e che puntano alla A.

Ma la decisione di chiamare Pirlo in panchina denota anche la volontà di fare investimenti importanti, e con Paratici alla dirigenza la Sampdoria vuole costruirsi un blasone da grande favorita. Il nuovo tecnico probabilmente sarà utile per dare spazio anche ai tanti giovani della Sampdoria, come già fece nella sua esperienza alla guida della Juventus. Giocatori come Paoletti, Yepes, Delle Monache e soprattutto Montevago, nazionale U20, potrebbero trovare molte occasioni per affermarsi.