L’estate di Domenico Berardi

Come ogni anno, le voci di mercato su Domenico Berardi si susseguono: questa potrebbe essere l’estate dell’addio

Anche Domenico Berardi, come ogni giovane italiano che si rispetti, ha attraversato quella fase della carriera in cui non si potesse giocare a calcio in Serie A senza di lui. Una fase che gli ha fatto soltanto male, come a tanti altri suoi colleghi – vedi Castrovilli, 2019 -. Per una serie di circostanze, l’attaccante ha scelto di dedicare la propria carriera al Sassuolo diventando il calciatore simbolo degli ultimi dieci anni. L’ha persino portato in Europa e, pur avendo vissuto alti e bassi normali per un giocatore, è sempre stato uno dei migliori calciatori del campionato nel suo ruolo.

Quello dell’esterno destro offensivo che gioca a piede invertito è un ruolo particolare, perché tutti si aspettano almeno tre o quattro giocate decisive a partita. Berardi nel corso degli anni ha fatto vedere grandi cose, la vittoria a Euro 2020 è un bellissimo premio per una carriera che, tuttavia, poteva prendere una direzione diversa. Essere nella confort zone del Sassuolo è l’ideale per tutti, imporsi in altre squadre con serietà tecnica e morale è un altro discorso. Non che Berardi non sia un giocatore all’altezza, ma i tormentoni di mercato che lo vedono protagonista ogni estate ricordano tanto quelli del passato.

Lavezzi all’Inter, Zaniolo alla Juve, Witsel in Serie A, Mendes che prova a piazzare Renato Sanches in Italia. E poi c’è Berardi che lascia il Sassuolo per una big. Il suo ingaggio è di circa 3 milioni di euro netti all’anno, che ne fanno il giocatore più pagato della rosa. Carnevali ha deciso di premiare la fedeltà alla causa neroverde con un ottimo stipendio e dunque, lasciare il club della sua vita non è semplice. Perché chi vuole acquistare Berardi, oltre a dover trovare un accordo con il Sassuolo deve anche garantirgli almeno 4 milioni a stagione. Una cifra che non tutti sono ostinati a sborsare, nemmeno il buon Lotito che vorrebbe dare un grande esterno a Sarri.

L’estate di Berardi è ricca di colpi di scena, interessamenti, squadre che provano a chiedere informazioni, offerte verbali. Non c’è mai l’affondo decisivo, come se fosse un film già visto, però la curiosità di vederlo con un’altra maglia – con tutto il rispetto per il Sassuolo -, mentre si confronta con un ambiente con maggiori pressioni è tanta. Soprattutto adesso che è nel pieno della sua maturità calcistica, un ’94 Campione d’Europa che avrebbe potuto aspirare a una carriera più importante, con qualche presenza in più nelle Coppe europee. Mancano altri due mesi alla fine del calciomercato, chissà se stavolta Berardi lascerà il Sassuolo.