Napoli, per il dopo Kim c’è l’occasione Davinson Sanchez

Dopo l’addio quasi ufficiale da parte di Kim Min-Jae, il Napoli potrebbe sfruttare l’occasione che porterebbe a Davinson Sanchez.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è alle prese per la campagna acquisti per la prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è sicuramente quello che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Il patron partenopeo, infatti, ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto del proprio centravanti, vista la scadenza nel 2025.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, è disposto per Victor Osimhen ad andare oltre al tetto ingaggi imposto proprio per la sua volontà, considerando che ha offerto al nigeriano la bellezza di circa 6,5 milioni di euro all’anno. Con l’entourage dell’attaccante aleggia un clima sereno, anche se una possibile intesa è ancora lontana dall’essere raggiunta.

Il secondo nodo da sciogliere per Aurelio De Laurentiis è invece quello relativo al sostituto di Kim Min-Jae. Per il passaggio del centrale sudcoreano al Bayern Monaco, che eserciterà la clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro presente nel contratto del calciatore, manca ormai solo l’annuncio ufficiale da parte dei due club. Una volta data per scontata la partenza di uno dei perni del team campione d’Italia, il patron partenopeo ha dato il via alla ricerca di un nuovo difensore e tra i possibili nomi caldi potrebbe esserci anche quello di Davinson Sanchez.

Mercato, a Davinson Sanchez piace l’ipotesi Napoli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la piazza di Napoli sarebbe molto gradita al centrale del Tottenham. Il colombiano, quindi, potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di mercato per il team campano, considerando anche che si potrebbe prendere dagli ‘Spurs’ con una cifra non troppo dispendiosa per le casse economiche azzurre.

Il contratto di Davinson Sanchez con il Tottenham scadrà infatti nel 2024. Il club inglese, quindi, deve cercare di venderlo in questa sessione di mercato estiva per non rischiare di perderlo a zero già il prossimo gennaio, ovvero quando il calciatore sarà già libero di firmare per un’altra squadra.

Davinson Sanchez è arrivato al Tottenham dall’Ajax nell’estate del 2017 per cifra molto importante, ovvero 40 milioni di euro più altri 2 di bonus. Il classe 1996 in queste sei stagioni ha collezionato 200 presenze con la maglia degli ‘Spurs’. Il suo arrivo, di fatto, darebbe tantissima esperienza europea al reparto arretrato di Rudi Garcia.