Incredibile in Brasile: un tifoso lascia tutta la sua eredità a Neymar

Un tifoso ha scelto di lasciare tutta la sua eredità a Neymar, un caso che sta facendo scalpore in Brasile e nel resto del mondo

Neymar è l’idolo del Brasile dei tifosi brasiliani, una vera e propria divinità da adorare. Ma quel che ha fatto un tifoso riguardo la sua eredità ha veramente fatto scalpore e non a caso ne hanno parlato i giornali di tutto il mondo. L’indiscrezione è stata lanciata da Metropoles, che ha anche intervistato il ragazzo che ha preferito rimanere anonimo. Si tratta di una persona malata che ha fatto testamento escludendo tutta la sua famiglia e il resto della gente intorno a lui.

Una clamorosa decisione, soprattutto perché ha deciso di lasciare tutta la sua eredità a Neymar, non proprio l’ultimo dei poveracci, per così dire. Ma la scelta ha un motivo preciso e infatti sono arrivate anche delle spiegazioni a riguardo: “Non ho nessuno a cui voglio lasciare ciò che è stato mio, io sono malato, non vivo in una buona condizione di salute. Vengo molto diffamato dagli altri ed è per questo che ho scelto Neymar, perché mi identifico in lui. Non è egoista, è una brava persona ed è difficile esserlo al giorno d’oggi. Il rapporto che ha con suo padre mi ricorda quello che avevo io…”.

Parole che fanno riflettere, soprattutto perché dimostrano quanto i tifosi si identifichino nei propri idoli, che possono essere dei giocatori, ma anche degli allenatori. Il tifoso brasiliano si è rivisto in Neymar, nei suoi comportamenti e nelle sue reazioni, oltre a ricordare il rapporto che O Ney ha col suo papà e che evidentemente il tifoso non ha più. Lo stesso si è poi soffermato sui rapporti che ha con le altre persone: “Con la mia famiglia non vado d’accordo e non voglio che la mia eredità finisca al Governo”.

Insomma, sarebbe bello se nei prossimi giorni ci sarà una reazione di Neymar. Magari anche un post su Instagram, o perché no un incontro tra il tifoso e il suo idolo. Un incontro che sicuramente farà piacere al giovane tifoso brasiliano, che ha scelto l’attaccante del PSG come unico erede della sua fortuna. E chissà cosa ne pensa la sua famiglia, che prima di leggere la sua intervista, avrà sicuramente avuto un confronto.