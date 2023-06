Inter, Gosens ha una priorità in questo mercato

Tra i nomi in uscita in casa Inter c’è sicuramente quello di Robin Gosens, il quale ha una priorità in questo mercato.

Dopo la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City guidato da Pep Guardiola, l’attenzione dell’Inter si è spostata tutta verso la prossima stagione. Una volta confermata la permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, di fatto, Beppa Marotta e Piero Ausilio si sono messi a lavoro per rinforzare una squadra che ha sfiorato il successo della massima competizione europea per club ed ha portato comunque a casa una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia.

Tuttavia, al netto dell’arrivo a parametro zero di Marcus Thuram, queste prime settimane di calciomercato dell’Inter sono state contraddistinte dalle voci di possibili cessioni. Tra i giocatori di Simone Inzaghi più vicini a cambiare a squadra bisogna inserire sicuramente Marcelo Brozovic e Robin Gosens.

Sul croato, infatti, bisogna registrare l’interesse sia del Barcellona che dell’Al-Nassr. Quest’ultima è sicuramente la favorita per acquisire le prestazioni del croato che, però, ha più di qualche dubbio di andare a giocare nel campionato dell’Arabia Saudita. Su Robin Gosens (seguito sia dal Bournemouth che dall’Union Berlino) bisogna invece registrare degli importanti aggiornamenti.

Inter, Robin Gosens vuole continuare a giocare la Champions League: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, le priorità di Robin Gosens sono quelle di giocare in una squadra che gli possa consentire sia di giocare con una certa continuità, così da riuscire ad essere convocato dalla Germania per il prossimo Europeo che si giocherà proprio sul suolo tedesco, che di continuare a disputare partite di Champions League.

Considerando queste priorità del calciatore, di fatto, è l’Union Berlino ad essere in pole position. Il club tedesco, infatti, ha terminato il campionato tedesco di quest’anno al quarto posto, riuscendo così a conquistarsi un posto nella massima competizione europea per club. Il Bournemouth, invece, ha chiuso la propria annata in Premier League al quindicesimo posto, salvandosi solo nelle ultime giornate. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti, quello che è certo è la volontà di Robin Gosens di conoscere il prima possibile per quale squadra giocherà l’anno prossimo.