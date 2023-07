Milan, il saluto di Tonali: da possibile bandiera a sacrificato di lusso

Il centrocampista classe 2000 Tonali ha salutato i rossoneri dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle

L’ufficialità del passaggio al Newcastle ha segnato l’addio di Sandro Tonali al Milan. Il suo trasferimento era già stato paventato da diversi giorni e si è concretizzato nella giornata di oggi. Una storia d’amore arrivata rapidamente al capolinea quella tra il centrocampista e i rossoneri, che si erano giurati amore nel 2020 e che meno di tre anni più tardi si dicono addio.

In mezzo 130 partite e 7 reti. Un percorso che ha regalato ad entrambi la soddisfazione dello scudetto della passata stagione. 80 milioni di ragione invece adesso hanno segnato la chiusura della relazione.

Il centrocampista classe 2000 vola in Premier League in uno dei club più facoltosi del momento, appena sbarcato in Champions League e desideroso di inserirsi sempre più in alto in Inghilterra. Malgrado un contratto faraonico per Tonali è stata una decisione sofferta: il Milan è la squadra per cui ha sempre fatto il tifo e soltanto poche settimane fa nessuno poteva immaginare ad un finale simile. Oggi invece sono arrivati i saluti di ambo le parti. Un’operazione in cui a conti fatti hanno guadagnato tutti.

Calciomercato, Tonali saluta il Milan: offerta irrinunciabile per i rossoneri ma perché il centrocampista non è un perno inamovibile di Mancini?

Il procuratore di Tonali, Beppe Riso, ha lavorato alla trattativa con grande scaltrezza nel corso di questi giorni. L’operazione è decollata rapidamente, a dire il vero perché per il Milan si è semplicemente rivelata irrinunciabile. I rossoneri, dopo aver sborsato circa 20 milioni complessivi per prelevarlo dal Brescia lo hanno ceduto ad una cifra quadruplicata (se si considerano i bonus annessi). Il calciatore, che aveva un contratto con il Milan fino al 2027, riceverà 8 milioni di euro più bonus. Questi ultimi potrebbero farlo salire a 10 milioni annui, secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com’. A settembre dello scorso anno il classe 2000 aveva firmato il rinnovo con i rossoneri per un corrispettivo di 2.5 milioni di euro a stagione. Anche per lui, pertanto, questo nuovo accordo è enormemente vantaggioso.

Dirsi addio a queste condizioni è meno difficile. Per il Milan, che guadagna una cifra notevole da investire sul calciomercato realizzando una succosa plusvalenza, e per il giocatore, che diventa uno dei “paperoni” europei in un’estate in cui le coordinate del calcio stanno registrando una forte ingerenza dall’Arabia.

Un duro colpo da assorbire per la tifoseria rossonera per cui Tonali rappresentava la speranza di veder fiorire una nuova bandiera come Baresi e Maldini.

Milan, il saluto di Tonali: “Un mix di emozioni. Grazie a voi sono migliorato come calciatore e come uomo”

Tonali ha salutato il suo passato con un lungo post sui suoi profili social: “Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida”, ha esordito.

“Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane. Ho imparato tanto in questi tre anni e ho trovato una famiglia calcistica tra società, compagni e staff tecnico, che mi ha sostenuto e guidato nel mio percorso. È grazie a voi se sono potuto migliorare come calciatore e come uomo”, ha continuato.

“Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti. Adesso voglio ringraziare la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Non dimenticherò mai i cori della Sud, il 19esimo Scudetto, tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan. Auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci”, ha poi concluso.

Anche il Milan ha salutato il centrocampista: “È stato un bellissimo viaggio insieme. La tua famiglia rossonera ti augura il meglio”.

Il calciatore penserà adesso alle vacanze dopo la recente delusione patita con la nazionale Under 21. A questo proposito, colpisce come – nonostante un valore di mercato così alto e le prospettive – non sia un indiscutibile di Roberto Mancini per l’Italia maggiore che sembra ancora brancolare nel buio un anno dopo la mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar. Tonali finora ha collezionato 14 partite con gli azzurri, 9 delle quali da titolare. Il suo futuro da indiscutibile passa adesso dalle sue prestazioni in un’altra dimensione.