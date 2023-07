Inter, Onana è una cessione obbligata: Marotta ‘alle strette’

Il club nerazzurro è alle prese con diversi problemi e la dirigenza è costretta suo malgrado a trovare una soluzione.

L’Inter ha concluso la stagione con un’amara delusione. La squadra ha sorpreso tutti raggiungendo la finale di Champions, ha disputato anche un’ottima gara ma si è arresa al Manchester City di Pep Guardiola, vincitore con la rete di Rodri.

Nonostante i grossi incassi dovuti alla finale di Champions, ancora una volta, il mercato nerazzurro sarà all’insegna delle cessioni e la società vuole abbassare il monte ingaggi e trovare i nuovi acquisti solo dopo le cessioni. Il club ha perso diverse pedine a parametro zero, vanno sostituiti tutti e Ausilio e Marotta saranno costretti a lavori continui per provare a risollevare le cose.

La società in questi giorni ha perso definitivamente Bellanova, giocatore non riscattato e che è finito invece al Torino. Oltre a questo il club ha ceduto per circa 18 milioni di euro Marcelo Brozovic all’Al Nassr, risparmiando uno degli ingaggi più costosi dell’intera serie A. Ma la società ora si trova a dover sostituire diversi calciatori, serve un sostituto di Skriniar e servono sostituti di Brozovic, Gagliardini e Lukaku: il belga è una priorità del club ma il Chelsea non cede più in prestito. Una situazione complicata, Marotta e Ausilio sono dinanzi ad una delle strade più complicate degli ultimi anni.

Inter, non ci sono altre strade: serve una cessione

La cessione di Brozovic servirà al massimo a trovare un sostituto del croato con Samardzic favorito al momento su Frattesi e il mercato nerazzurro è poi fermo ad una fase di stallo. Ecco che l’Inter sarà costretta NECESSARIAMENTE a sacrificare almeno un altro big, nonostante le smentite di rito sia Inzaghi che Marotta sono consapevoli che non c’è altra strada. Da qui sono sempre più roventi i rumors di mercato relativi al portiere camerunense Andrè Onana.

Il calciatore, arrivato a parametro zero lo scorso anno, garantirebbe una corposa plusvalenza e la possibilità di fare diversi movimenti di mercato. A partire da Lukaku che potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto o un prestito con obbligo a scelte conveniente (Marotta è stato chiaro) ma servirà soprattutto per trovare introiti per colpire in altri reparti.

Al momento sul calciatore c’è solo lo United mentre nelle ultime ore si è parlato di un piccolo sondaggio dell’Al Nassr. La pista Premier League è quella più plausibile, ma le parti sono abbastanza distanti. D’altronde, come dimostrato chiaramente nell’operazione Brozovic, l’Inter si ritrova suo malgrado a dover cedere e non può trattare troppo. Servono coprire diversi ruoli e la società sa che non può provare solo giovani o parametri zero, la coperta è molto corta e Marotta è ‘alle strette’. Sarà un mercato davvero molto caldo per i tifosi nerazzurri.