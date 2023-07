Scamacca, il Milan cambia strategia: il piano per bruciare la Roma

Il Milan e la Roma sono in piena corsa per Scamacca, in procinto di lasciare il West Ham. I rossoneri hanno cambiato strategia.

L’esperienza al West Ham si è rivelata più problematica del previsto. Appena 3 gol in 16 apparizioni in Premier League, più altri 5 in una Conference League vissuta comunque da comprimario. Tanto basta per spingerlo a prendere la decisione di lasciare gli ‘Hammers’ dopo nemmeno 12 mesi dal suo sbarco nella terra d’Albione e provare rilanciarsi in Italia. Gianluca Scamacca ha le idee chiare. Ora resta da vedere chi tra la Roma ed il Milan riuscirà a prenderlo soddisfacendo le richieste dei londinesi.

I primi a muoversi sono stati i giallorossi. Il direttore generale Tiago Pinto, nei giorni scorsi, ha infatti incontrato la dirigenza inglese per fare il punto e gettare le basi della trattativa. Il West Ham, alla luce della deludente stagione vissuta dal centravanti, si è detto disponibile a farlo partire a patto però di inserire nell’accordo l’obbligo di riscatto. Opzione poco gradita dal manager portoghese, che preferirebbe chiudere l’affare con l’affare del prestito e diritto. Il tutto, facendo leva sulla volontà di Scamacca di trasferirsi proprio alla corte di José Mourinho.

In corsa ci sono pure i rossoneri, delusi dal rendimento offerto da Divock Origi. Il belga era sbarcato in città lo scorso 5 luglio a parametro zero, con l’obiettivo di soffiare ad Olivier Giroud il ruolo di terminale offensivo della squadra. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente opposta rispetto ai sogni: appena 2 gol, un assist, 7 gare saltate per infortunio e numerose prestazioni non all’altezza. Un bottino negativo che ha spinto il management guidato da Gerry Cardinale ad escluderlo dal prossimo progetto tecnico e mettere nel mirino l’ex Sassuolo, ritenuto il rinforzo ideale da regalare a Stefano Pioli.

Milan, pronto lo sgambetto alla Roma: il piano per Scamacca

Il Milan, rispetto ai giorni scorsi, ha cambiato strategia. Adesso, per acquistare il classe 1999 e battere la concorrenza dei capitolini, l’idea è quella di mettere sul piatto il cartellino di Origi più un conguaglio economico ancora in fase di definizione ma comunque congruo al valore di Scamacca. Ad annunciarlo è stato oggi ‘Tuttosport’, secondo cui le interlocuzioni tra le parti riprenderanno presto. Ma non finisce qua, perché i rossoneri e la Roma si stanno contendendo anche Alvaro Morata.

Lo spagnolo, nonostante la folta concorrenza nel ruolo, è riuscito a mettere a referto 15 reti e 3 assist in 45 apparizioni complessive con indosso la maglia dell’Atletico Madrid. Una clausola presente nel contratto che lo lega ai Colchoneros gli consente di liberarsi per appena 10 milioni ma lo stipendio da lui percepito (6.5 milioni) è insostenibile per le casse dei due club. Servirà un suo sacrificio per concretizzare l’operazione. Il Milan e la Roma sono in piena lotta.