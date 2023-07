La Serie A sbarca a Times Square: ecco l’accordo con Roc Nation

Continua il lavoro di promozione della Lega Serie A in giro per il mondo. Un nuovo comunicato fa sorridere i tifosi.

Dopo 33 anni e una lunga attesa il Napoli di Luciano Spalletti ha riportato il titolo in città facendo letteralmente sognare i tifosi. Dopo il dominio della Juventus abbiamo visto alternarsi diversi club in vetta e a sorridere è sicuramente l’intera serie A.

Il campionato nostrano è sempre più equilibrato e l’obiettivo, o meglio anche la speranza della federazione, è riportare il campionato italiano tra i principali campionati al mondo. La situazione non è semplice come evidenziano i problemi per i diritti Tv ma la federazione è al lavoro con diverse priorità per migliorare questo settore. Nelle ultime ore è arrivata una bella notizia per il nostro calcio.

La Lega Calcio e l’agenzia Roc Nation hanno raggiunto un accordo con l’obiettivo di migliorare l’attrattiva del calcio italiano in tutto il Nord America. Per sancire questo accordo ufficialmente la Roc Nation ha mostrato a Times Square un video con le immagini più belle del campionato italiano, un modo per raccontare o anticipare al mondo ciò che accade in Italia. L’obiettivo è puntare al mercato statunitense per una maggiore espansione globale. Oltre a questo si punta a migliorare la brand awareness del marchio serie A in tutti gli Stati Uniti.

Serie A-Roc Nation, le parole di De Siervo

Il Ceo della Lega Serie A Luigi De Siervo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per raccontare questo accordo: “La Lega Serie A guarda con estremo entusiasmo a questa partnership, un accordo che ci consentirà di rafforzare la nostra presenza negli Usa. Come Lega miriamo a favorire la crescita del calcio italiano in questa regione che ospiterà il prossimo Mondiale 2026. Per noi è fondamentale connetterci con una nuova fan base attraverso strumenti sempre più innovativi”.

Anche Michael Yormark, presidente di Roc Nation, ha concordato: “Siamo entusiasti di aiutare la serie A ad ampliare il suo brand in tutto il Nord America, contribuendo allo sviluppo di partnership significative insieme a una maggiore visibilità del marchio che porterà ad una crescita continua. L’ufficio della Serie A a New York ha cominciato molto bene e non vediamo l’ora di aiutarli a raggiungere tutti i loro obiettivi”. La Serie A lavora costantemente per migliorare il suo prodotto in Europa e nel complesso in tutto il mondo.