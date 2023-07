Napoli, De Laurentiis ha scelto Meluso: e quel retroscena su De Caro…

Dopo l’addio dato a Cristiano Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha ingaggiato Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo.

Tra i protagonisti assoluti di queste prime settimane di mercato bisogna sicuramente inserire Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, di fatto, è sotto la luce dei riflettori sia per quanto riguarda il suo parco giocatori che per come ha sostituito due dei massimi artefici della vittoria dell’ultimo campionato: ovvero Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

In entrambi i casi, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha davvero sorpreso tutti. Per quanto riguarda la sostituzione di Luciano Spalletti, infatti, il presidente del Napoli ha scelto il tecnico francese (ed ex Roma) Rudi Garcia.

Mentre al posto di Cristiano Giuntoli, diventato nuovo Football Director della Juventus e beccato lunedì scorso da una frecciata dello stesso Aurelio De Laurentiis: “Finalmente non abbiamo juventini nel nostro clan”, il patron partenopeo ha ufficializzato come nuovo direttore sportivo Mauro Meluso.

Napoli, Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo: l’annuncio di De Laurentiis

L’annuncio ufficiale, infatti, è stato dato dallo stesso Aurelio De Laurentiis su Twitter: “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro”.

L’ingaggio di Mario Meluso, di fatto, ha spiazzato tutti. Il nome più caldo, almeno fino a questa mattina, per sostituire Cristiano Giuntoli era sicuramente quello dell’ex rossonero Frederic Massara. Nonostante la grande sorpresa, Aurelio De Laurentiis ha sicuramente ingaggiato un uomo molto esperto. Dopo aver fatto il direttore sportivo per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, infatti, Mario Meluso è stato chiamato nel 2011 come responsabile del settore tecnico del Frosinone.

Meluso e la sua amicizia con l’attore Enzo De Caro

Una volta archiviata l’esperienza ciociara, il dirigente è prima direttore sportivo del Cosenza (squadra della sua città). Poi è stato tra i dirigenti del doppio salto di categoria del Lecce dalla Serie C alla Serie A tra il 2016 ed il 2019. Mentre l’ultima esperienza lavorativa è stata quella fatta nello Spezia neopromosso in Serie A.

Mauro Meluso, prima di diventare il nuovo direttore sportivo del club di Aurelio De Laurentiis, aveva già un rapporto molto stretto con la città di Napoli. Il suo testimone di nozze è stato infatti Enzo De Caro, attore partenopeo e componente dello storico trio comico ‘La Smorfia’, formato con Lello Arena e l’indimenticabile Massimo Troisi. I due sono stati anche in vacanza insieme in questi ultimi giorni.