Retegui approda in serie A, c’è la fumata bianca. E occhio al Fantacalcio…

Retegui si prepara a sbarcare nel campionato italiano. Trovato l’accordo con il Tigre: la fumata bianca è imminente.

Sono giorni decisivi per Mateo Retegui, intenzionato a trasferirsi il prima possibile in Italia così da aumentare le chance di rimanere nel giro della Nazionale. Il classe 1999, convocato per la prima volta dal Ct azzurro Roberto Mancini in occasione del doppio confronto con l’Inghilterra e Malta valevole per le qualificazioni agli Europei, è stato riscattato dal Tigre che ha versato nelle casse del Boca Juniors circa 2 milioni. La sua permanenza in Argentina, però, non durerà ancora a lungo.

Il suo nome era finito nel mirino di diversi top team italiani. La Roma, ad esempio, aveva iniziato a seguirlo in seguito al grave infortunio rimediato da Tammy Abraham nel corso dell’ultima partita di campiionato. L’inglese, in particolare, ha rimediato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo terrà fuori fino a marzo: una tegola inaspettata, che aveva spinto il direttore generale Tiago Pinto ad iscriversi alla corsa.

Anche l’Inter aveva mostrato un particolare interesse nei suoi confronti, ritenendolo un attaccante interessante da regalare al tecnico Simone Inzaghi dopo la partenza di Edin Dzeko. Per lui, infine, aveva iniziato a muoversi pure la Lazio alla ricerca di elementi di qualità da regalare a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Retegui, salvo sorprese, a breve sbarcherà nel campionato italiano ma non in una delle squadre appena citate.

Retegui, ad un passo lo sbarco in Serie A

A farsi avanti in maniera concreta è stato il Genoa di Alberto Giardino neo-promosso in Serie A. I contatti, scattati nelle scorse settimane, sono andati avanti in maniera proficua nelle ultime ore consentendo alle parti di individuare un principio d’accordo. La fumata bianca, stando a quanto riportato oggi su Twitter da Nicolò Schira, arriverà sulla base di 10 milioni più alcuni bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Per la punta, invece, è pronto un contratto quadriennale da 1.8 milioni netti all’anno. Restano da limare ancora alcuni dettagli ma la strada appare essere tutta in discesa. Una buona notizia per il commissario tecnico Mancini che così potrà seguire da vicino la crescita di Retegui. Un nome, il suo, interessante pure al fantacalcio visto che al Grifone Retegui ricoprirà il ruolo di attaccante principe della formazione allenata da Gilardino.