Cuadrado al Fantacalcio, assist e malus in vista: come gestirlo all’asta

Cuadrado sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il colombiano non convince del tutto al fantacalcio: ecco come gestirlo.

L’acquisto più inaspettato, fin da subito contestato a gran voce dalla tifoseria. Polemiche e critiche destinate, però, a rimanere inascoltate: l’Inter, infatti, conta di ufficializzare l’arrivo di Juan Cuadrado nell’arco delle prossime ore. Il colombiano è sbarcato all’aeroporto di Milano nella serata di ieri mentre a breve sosterrà le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede del club per firmare il contratto fino al 30 giugno 2024.

Un colpo fortemente richiesto da Simone Inzaghi, che ora avrà a disposizione un’alternativa a Denzel Dumfries di alto livello e di grande esperienza in campo internazionale. Il colombiano, di fatto, prenderà il posto in rosa di Raoul Bellanova non riscattato dai nerazzurri visto il poco spazio ricevuto (484 minuti in campionato) ed il deludente contributo offerto alla causa (appena un assist). Il classe 2000 si è trasferito al Torino mentre la Beneamata ha scelto di puntare forte sulla voglia di rivalsa dell’ex Juventus.

L’ultimo anno vissuto a Torino dall’ex Fiorentina è stato travagliato, come confermato dai dati. In campionato ha sì giocato con grande regolarità (31 apparizioni di cui 24 da titolare a fronte di sole 4 gare saltate per infortunio), andando però incontro nella maggior parte dei casi a prestazioni incolori o deludenti. Magro pure il bottino totalizzato: un gol e 3 passaggi vincenti. Negativo pure il saldo relativo alla Champions (6 partite “condite” da un assist) e all’Europa League (8 presenze senza particolari squilli).

Cuadrado al fantacalcio, come gestirlo all’asta

Parliamo quindi di un calciatore entrato ormai nella parte crepuscolare della propria carriera che, alla corte di Inzaghi, partirà inizialmente dalla panchina con l’obiettivo di provare ad insidiare a Dumfries il ruolo di titolare sulla corsa destra. Di certo verrà impiegato con una certa costanza, anche perché parliamo di un elemento ancora integro dal punto di vista fisico, ma il rischio che possa regalare più malus che bonus è concreto.

Nell’ultimo campionato, ad esempio, ha ricevuto 6 cartellini gialli ed uno rosso (a cui va aggiunta l’espulsione nella semifinale di Coppa Italia). Cuadrado tende quindi a perdere lucidità in campo e a commettere falli spesso sanzionati dall’arbitro. Al fantacalcio, per tutti i motivi analizzati, è un rischio prenderlo: una scommessa che potrebbe non dare affatto i frutti sperati. L’Inter, dal canto suo, spera in una sua rinascita. All’asta potete pure prenderlo ma come sesto o settimo slot.