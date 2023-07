Juventus, due nomi fuori a sorpresa dai convocati per la tournée negli USA

La Juventus ha lavorato a Torino con Massimiliano Allegri e si sta preparando ora per la tournée estiva negli USA in vista della prossima stagione. Due nomi fuori a sorpresa dalla lista dei convocati.

La Juventus, per cui Cristiano Giuntoli ha iniziato a lavorare sul mercato, sta svolgendo la preparazione atletica al seguito di Massimiliano Allegri che sarà il tecnico anche in vista della prossima stagione. Manca sempre meno per la partenza con direzione Stati Uniti, ma dalla lista dei convocati vengono meno due nomi a sorpresa. Non era, infatti, preventivato.

La Juventus, quindi, affronterà una tournée negli Stati Uniti a partire da domani 22 luglio. In essa affronterà Barcellona, Milan e Real Madrid. E lo farà tra California e Florida nelle città di Los Angeles, San Francisco e Orlando che ospiteranno i bianconeri.

Per l’occasione è stata resa nota la lista dei convocati da parte di Massimiliano Allegri. Oltre ai nomi in uscita sul mercato e a chi è fuori dal progetto e quindi fuori rosa, compaiono anche due nomi la cui assenza non era preventivata.

Juventus, Rabiot e Fagioli non partono per la tournée estiva negli USA: i motivi

La Juventus, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noti i nomi di coloro che partiranno alla volta degli Stati Uniti. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio, Daffara. Difensori: Danilo, Gatti, De Winter, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Huijsen, Weah, Cambiaso. Centrocampisti: Soulè, McKennie, Locatelli, Rovella, Nicolussi Caviglia, Nonge, Miretti, Pogba, Kostic, Iling-Junior, Barrenechea. Attaccanti: Yildiz, Kean, Chiesa, Vlahovic, Milik. Tra questi non compaiono perciò i nomi di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli.

Adrien Rabiot resterà a Torino per un fastidio accusato al polpaccio. Mentre Nicolò Fagioli non partirà a causa della contrazione di una tonsillite. Si è preferito perciò non rischiare nessuno dei due. Tra gli altri non ci saranno, come noto, Leonardo Bonucci che è stato messo fuori rosa, Arthur che è a Firenze per il trasferimento in viola. Ma neanche Luca Pellegrini e Denis Zakaria che sono sul mercato.