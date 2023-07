Milan pirotecnico: preso Okafor, altro rinforzo in arrivo dalla Spagna

Il Milan si prepara a regalare al tecnico Pioli due nuovi attaccanti: Origi e Rebic sempre più verso la cessione.

Non perde tempo il Milan. I rossoneri, nella giornata di ieri, hanno ufficializzato l’esclusione di Divock Origi ed Ante Rebic dalla lista dei convocati per l’imminente tournée negli Stati Uniti. Una decisione presa direttamente dal tecnico Stefano Pioli, rimasto deluso dal rendimento offerto nella scorsa stagione dal belga e dal croato. Il club, a stretto giro di posta, proverà a venderli al migliore offerente. Nel frattempo, ha già provveduto ad individuare i loro adeguati sostituti.

La dirigenza coordinata dal proprietario Gerry Cardinale, ad esempio, in queste ore ha intensificato i contatti con il Lipsia riguardanti Noah Okafor raggiungendo l’intesa decisiva. Ai tedeschi andranno circa 15 milioni (tra parte fissa e bonus) mentre il classe 2000 firmerà un quadriennale da 2 milioni netti all’anno. L’intesa tra le parti, come detto, è totale e ormai si attende soltanto l’ufficialità.

L’attaccante 23enne nelle 21 apparizioni totalizzate nell’ultima edizione della Bundesliga ha messo a referto 7 gol e 3 assist. Un bottino impreziosito poi dalle 3 reti siglate in Champions League. Okafor, salvo sorprese, sbarcherà in città domani per sostenere le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede del club per apporre la propria firma sul documento che lo legherà al Milan fino al 2027. Ma non finirà qua. I rossoneri, infatti, hanno in canna un altro colpo in entrata.

Milan, pronto il doppio colpo per Pioli

Si tratta di Samuel Chukwueze, per il quale sono stati offerti 25 milioni più alcuni bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Il Villarreal non ha ancora dato il via libera alla cessione ma la fumata bianca, stando a quanto riportato da ‘SportMediaset’ è ormai all’orizzonte.

Due innesti fondamentali per il club che, come detto, è al lavoro anche per trovare una sistemazione alternativa a Origi e Rebic. L’ex Liverpool, giunto a Milano nello scorso luglio, ha fatto fatica ad ambientarsi in Italia andando incontro a numerose prestazioni negative. Il croato, dal canto suo, è scivolato indietro nelle gerarchie di Pioli mostrandosi piuttosto fragile dal punto di vista fisico (13 gare saltate per infortunio). Occhio, inoltre, al possibile addio di Alexis Saelemaekers e Junior Messias i quali, dopo gli arrivi di Christian Pulisic e Chukwueze, rischiano di finire ai margini della formazione titolare. Prosegue la rivoluzione in casa Milan.