Il Milan sorride, l’Inter invece no: il mercato rovina i piani di Inzaghi

Dopo una stagione totalmente diversa il mercato sta ribaltando gli umori sia di Inter che di Milan. Per Inzaghi non sarà facile.

La scorsa stagione ha evidenziato un gap importante nelle sfide tra Milan e Inter. Solo nel 2023 i due club si sono affrontati quattro volte, tra campionato, supercoppa italiana e Champions League e i nerazzurri sono sempre usciti vincitori.

La superiorità della squadra di Inzaghi è apparsa netta, una situazione che anzi tra i tifosi nerazzurri ha aumentato il rammarico per lo scudetto perso nell’anno prima. Allo stesso tempo questo primo mese di calciomercato ha totalmente cambiato gli animi, c’è grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri, di contraltare totale rispetto ad una situazione piuttosto complicata in casa Inter.

Poca chiarezza nel progetto nerazzurro e social letteralmente esplosi per il club, che, in poche settimane ha perso 8-9 calciatori acquistandone solo tre. Più ovviamente il terzo portiere Di Gennaro. Poca roba per un club che tra meno di un mese deve cominciare il campionato e ha all’orizzonte settimane molto calde. E i numeri più di tutto parlano chiaro.

Inter, attesa per il caso Onana

Nelle ultime ore o meglio ormai è passato già qualche giorno, l’Inter ha ceduto per 57.5 milioni di euro (bonus compresi) Andrè Onana al Manchester United. Una cessione dopo una trattativa durata diverse settimane ed una plusvalenza da record: nonostante ciò ancora deve arrivare un sostituto e l’Inter partirà probabilmente per la tournèe asiatica senza i primi due portieri.

In rosa il club ha attualmente Radu, Di Gennaro e Stankovic. Il primo è fuori dai piani del club e sicuramente partirà (in prestito o a titolo definitivo), Di Gennaro è arrivato per fare il terzo portiere e non avrà altro ruolo mentre Stankovic è un giovane di prospettiva ma non sicuramente pronto per fare il titolare all’Inter. L’Inter partirà per la tournèe e per una serie di amichevoli senza due portieri, un difensore (il sostituto di Skriniar), un centrocampista e un attaccante.

Un problema non solo numerico, ma di titolari visto che tecnicamente occorrono tre titolari in questa squadra. Il caso Lukaku ha complicato ulteriormente le cose e la società è nei guai. Da Ausilio, Marotta e Inzaghi c’è silenzio assoluto, ma siamo certi che non si respira certo un clima sereno e felice per chi tecnicamente punta il prossimo anno alla seconda stella. E intanto il Milan investe e fa sognare i propri tifosi. Una differenza tra ‘cugini’ allarmante.

Inter e Milan, la differenza dei casi Onana e Tonali

D’altronde servirebbe parlare chiaro: Inter e Milan hanno avuto introiti simili lo scorso anno, o meglio i nerazzurri hanno terminato la stagione al terzo posto (Milan quarto grazie penalizzazione) e l’Inter è vice-campione d’Europa (Milan battuto proprio in semifinale). I due club hanno fatto mega cessioni con plusvalenze, rispettivamente Andrè Onana e Sandro Tonali.

Il Milan ha però risposto alla delusione iniziale dei tifosi con una serie incredibile di colpi: Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor e Chukwueze. Circa 100 milioni di euro e un progetto serio con giovani futuribili e molto interessanti. Il club nerazzurro in queste ore ha invece preso Cuadrado a parametro zero e lavora ad un portiere di 34 anni come Sommer.

Non si può non essere polemici con un club come i vice-campioni d’Europa. O meglio il mercato è ancora nel vivo, ma Ausilio e Marotta, o magari Zhang stesso, facciano chiarezza. Inter e Milan hanno vissuto una stagione diversa, ma ora sono i rossoneri a sorridere. I tifosi dell’Inter sono in attesa di novità, nella speranza di esito positivo.