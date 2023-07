Roma, nuovo accordo per Dybala: la Joya è il nuovo Brand Ambassador di Replay

Il calciatore argentino ha un ruolo sempre più importante nel nostro campionato. Ed anche gli sponsor se ne accorgono.

Mentre tanti calciatori di livello lasciano l’Italia ed il campionato di Serie A c’è chi invece sembra sempre più legato alla Serie A. Stiamo parlando del talento argentino Paulo Dybala, stella di proprietà della Roma.

Il giocatore ha firmato con il club giallorosso lo scorso anno, dopo una lunga permanenza nel nostro campionato tra le fila della Juventus. E pensare che la ‘Joya’ ha debuttato in Serie A con la maglia del Palermo ed è diventato una stella di livello internazionale. Gli ultimi dodici mesi di Paulo sono stati a dir poco straordinari.

Il talento classe 1993 ha vinto i Mondiali di calcio in Qatar, una gioia straordinaria che rappresenta il sogno di ogni calciatore professionista. Nelle ultime ore Paulo ha intanto firmato un nuovo importante accordo di sponsorizzazione: il giocatore del club della Capitale è il nuovo Brand Ambassador del marchio Replay. Il calciatore ha firmato un contratto triennale fino a Giugno 2026, un accordo che dimostra come Replay punti ancora tanto sul mondo dello sport e nello specifico del calcio.

Dybala e le sue prime parole su questa partnership

Il calciatore ha commentato cosi a caldo quest’accordo ed è apparso raggiante per questa importante partnership: “Sono molto felice di entrare a far parte della grande famiglia Replay. Replay è un brand internazionale che mi permetterà di vestire uno dei denim più famosi al mondo”. Già in passato Replay ha avuto la partnership di calciatori e club molto importanti.

Nello specifico il brasiliano Neymar, talento mondiale ed attuale attaccante del PSG, è stato anch’egli Brand Ambassador dell’azienda Replay e questo marchio ha sponsorizzato club come il Psg e l’Ajax o come l’Atalanta invece nel campionato italiano. Il CEO di Replay Matteo Senigaglia ha commentato cosi quest’importante accordo per l’azienda:

“Sono orgoglioso e lieto di annunciare che Paulo entra a far parte della nostra Replay Family e rappresenterà il nostro brand a livello internazionale. Paulo è un amico ed è davvero un grande campione, molto determinato e di enorme talento”. Un nome importante e un marchio importante, un lavoro da fare in simbiosi. Dybala è sempre più protagonista a Roma, e intanto si lega a questo nuovo accordo.