Spagna, è caccia ai difensori: da Ramalho a Josè Leon, i cinque nomi nel mirino

Il calciomercato impazza ovunque ed anche all’estero c’è la priorità nel coltivare determinati obiettivi di mercato.

Siamo quasi alla fine del primo mese di calciomercato ed è stato uno dei più movimentati degli ultimi anni. Non tanto a dire il vero per la serie A, ma soprattutto per coloro che hanno lasciato il nostro campionato. Oltre a ciò c’è stato l’evolversi della Saudi League, la lega araba che ha visto quattro club letteralmente scatenati.

La Premier League e il campionato arabo sono le leghe che hanno investito di più ed hanno lasciato, nostro malgrado, le ‘briciole’ a tutti gli avversari. Anche in Spagna non ci sono stati tantissimi movimenti, ma oltre alle big sia alcuni club della Liga che altri delle leghe inferiori sono al lavoro per rinforzare la propria rosa. E con un’idea ben precisa.

In Spagna in queste ore tanti club stanno lavorando per la difesa e nello specifico a caccia di rinforzi al centro di questo fondamentale reparto. Che siano giovani talenti o rinforzi di esperienza diversi club hanno messo nel mirino dei calciatori e nello specifico sono ben cinque i nomi che in queste ore stanno movimentando il mercato spagnolo. Il più esperto è una vecchia conoscenza del calcio iberico, il 35enne Raul Navas, con oltre 270 presenze nelle prime due divisioni spagnole. Ma non è il solo.

Spagna, tanti nomi nel mirino per la difesa

I cinque calciatori al centro del mercato in queste ore sono rispettivamente Raul Navas, Alejandro Arribas, Josè Leon, Jonas Ramalho e Alejandro Rodriguez ‘Tachi’. Chi molto più esperto come i primi due e chi invece rappresenta giocatori nel pieno della propria carriera come Leon o Ramalho. In Liga ci sono club da Europa come le due squadre di Siviglia o il Villarreal a caccia di difensori ed anche altri club come Athletic Bilbao e Rayo Vallecano. Anche in seconda divisione la priorità per diversi club è trovare rinforzi difensivi adeguati.

Il nome più ambito è probabilmente Josè Leon. Il ventottenne centrale è stato tra i migliori nell’ultima stagione in seconda divisione iberica e sembra pronto al grande salto. Gol, personalità e tanto altro per un calciatore molto interessante e molto richiesto sul mercato. Occhio anche ad Arribas, calciatore si di 34 anni ma appena svincolatosi dal club messicano dello Juarez e pronto a rientrare in Spagna. Può rappresentare un’opportunità per il presente molto interessante.

Dopo due anni in Polonia Alberto Rodriguez Tachi potrebbe fare il suo rientro in terra iberica. Attualmente al Wisla Cracovia, ma il giocatore ancora giovanissimo potrebbe far rientro in Spagna. Un solo anno di contratto e anche i top club valutano il colpo. Non ultimi invece Ramalho e Raul Navas, profili esperti e già abituati a guidare la difesa.