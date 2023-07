Walter Sabatini lavorerà (anche) in Brasile: accordo con l’Athletic Club

La società di Walter Sabatini, WS Consulting Team, lavorerà anche con un club brasiliano: accordo trovato, tutti i dettagli

L’ultima esperienza in Italia era stata alla Salernitana, con un famoso 7% diventato storia grazie a una salvezza raggiunta all’ultima giornata e le lacrime riprese da DAZN. Sono queste le immagini di Walter Sabatini nel documentario ‘W Sabatini – Salvezza 7%’ che hanno emozionato tutti gli amanti del calcio. Quelli definiti “involuti” dallo stesso dirigente per il loro modo, a volte eccessivo, di vivere il calcio.

Il rapporto tra la Salernitana e Sabatini è terminato il successivo 2 giugno. Le parti hanno deciso di non proseguire insieme. Ma il dirigente ha deciso di rimettersi in gioco attraverso la sua società, la WS Consulting Team, che si occupa di consulenze sportive per i club. E la prossima avventura sarà fuori dall’Europa, con una partnership che darà benefici a entrambe le parti.

La nuova avventura di Sabatini in Brasile

Walter Sabatini per l’Athletic, club di Serie D brasiliana, sarà un importante rinforzo e agirà come consulente della squadra del Sao Joao del-Rei attraverso la WS Consulting Team che ha già assunto diversi incarichi in giro per il mondo. Sabatini si occuperà della negoziazione dei giocatori e dell’introduzione dell’Athletic nei club europei. Inoltre, l’obiettivo del club è quello di espandere il proprio brand in Europa.

In Brasile hanno elogiato tantissimo le qualità di Sabatini, che ha scoperto diversi calciatori sudamericani nel corso della sua carriera. Come per esempio Edinson Cavani e Javier Pastore, per non parlare dei vari Marquinhos, Paredes e Alisson.

Calciatori di altissima qualità, che hanno scritto – a modo loro – la storia del loro club. La speranza dell’Athletic è quella di trovare giocatori che poi si riveleranno importanti per la crescita e la sostenibilità della società. Sabatini e la sua WS Consulting Team lavoreranno per questo, con l’esperienza del ds e dei suoi collaboratori che porterà il club brasiliano ad assumere una dimensione molto più internazionale.