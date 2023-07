Dopo l’addio all’Inter, finalmente la confessione totale: Skriniar svela tutto

Milan Skriniar vuota il sacco dopo l’addio all’Inter. L’ex capitano nerazzurro è un nuovo giocatore del PSG e ora torna a parlare ai microfoni de ‘Le Parisien’.

Non è stato un 2023 semplice per Milan Skriniar, terminato in fondo alle rotazioni dell’Inter di cui ne era capitano. Prima l’infortunio e poi la questione contrattuale hanno complicato l’ultima parentesi della sua esperienza in nerazzurro. E hanno difatti segnato anche gran parte del suo anno solare. Adesso, lo slovacco è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, ma dopo mesi dall’addio ai meneghini è tornato sui suoi saluti. E lo ha fatto con una confessione totale.

Confessione che oggi potrà suonare come il segreto di Pulcinella, ma che racconta qualcosina in più di quanto ci si aspetterebbe. “Sono molto contento e orgoglioso di far parte di un club prestigioso come il PSG – ha svelato Milan Skriniar ai microfoni de ‘Le Parisien’ – Qui ci sono tanti giocatori incredibili ed è un onore essere qui. Voglio rimanere a lungo a Parigi per vincere tanti trofei e raggiungere finalmente quello che il club sta cercando di ottenere da tante stagioni”.

Skriniar e i contatti con il PSG: la confessione che potrà suonare come una beffa per l’Inter

Di qui, l’ex capitano dell’Inter svela: “I contatti tra me e il Paris Saint-Germain sono iniziati lo scorso anno. Poi le cose richiedono un po’ di tempo per realizzarsi, ma non ho mai perso le speranze…”. Parole che potranno suonare come una beffa per il popolo nerazzurro, con Skriniar che ha poi aggiunto: “Sin dai primi dialoghi e dalle prime chiacchierate, ho sempre avuto chiare le mie intenzioni e non ho mai nutrito alcun dubbio. Volevo approdare a Parigi, volevo andare al PSG”.

E ancora, Skriniar continua e confessa: “Elementi del Paris mi scrivevano addirittura dopo le partite importanti, mi controllavano e mi chiedevano come stessi anche quando sono stato infortunato. Ho parlato anche con il medico del club Baudot e con il DS Campos… Insomma, non è stato un gran bel periodo, ma per fortuna ora è stato messo tutto alle spalle. Soprattutto il problema fisico. Non avevo mai provato così tanta sofferenza nella mia carriera”. Parole che lasciano il segno, quelle di Milan Skriniar. Lo slovacco non si è lasciato nel migliore dei modi con il popolo nerazzurro e ora è pronto a ripartire alla grande con il PSG. Che il destino abbia in mente di regalarci a breve uno scontro in Champions tra i francesi e i meneghini?