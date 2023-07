Osimhen, maxi offerta dall’Arabia ma De Laurentiis resiste: i dettagli

Gli arabi provano ad affondare il colpo per il nigeriano, ma il patron azzurro respinge.

L’incubo dei tifosi del Napoli sembra, pian piano, materializzarsi. Pochi giorni dopo le voci relative al rinnovo di Victor Osimhen, che avevano tranquillizzato i tifosi azzurri, pare sia arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita.

L’attaccante nigeriano classe 1998, autore di ben 31 reti e 5 assist in 39 partite la scorsa stagione, è stato finora al centro dell’attenzione. Colui che ha trascinato il Napoli fino alla vittoria dello scudetto è ancora in bilico tra addio e prolungamento del contratto. Una storia che va avanti da ormai mesi e che doveva concludersi, in teoria, oggi a causa dell’ultimatum imposto da Aurelio De Laurentiis al calciatore.

Il contratto di Osimhen scade il 30 giugno 2025 ma la dirigenza azzurra avrebbe proposto un rinnovo con un sostanzioso aumento dell’attuale ingaggio, pari a 4 milioni di euro netti a stagione, e anche un’eventuale clausola rescissori di 150 milioni di euro.

Nelle ultime ore, però, sono arrivate due offerte che preoccupano i tifosi, ansiosi di conoscere il futuro di Victor Osimhen.

Napoli, l’Al-Hilal ci prova: maxi offerta al Napoli e a Osimhen

Come riportato da Sky Sport Uk l’Al-Hilal, club saudita, avrebbe fatto due offerte al Napoli per Victor Osimhen.

Prima 120 e poi 140 i milioni di euro offerti ad Aurelio De Laurentiis, che ha rifiutato la proposta rispettando ciò che ha ripetuto per tutta l’estate. Non è la prima offerta che il patron azzurro riceve per il nigeriano. E non è la prima volta che De Laurentiis dichiara che sarà necessaria un’offerta “più che indecente” per strappare Osimhen al Napoli. Ciò che preoccupa, aldilà della cifra che comunque si sta avvicinando a quelle richieste dal presidente azzurro, è la cifra che il club arabo ha offerto al calciatore come ingaggio. Circa 60 milioni di euro a stagione per convincere Osimhen a sbarcare in Arabia Saudita e affiancare Milinkovic Savic e Kalidou Koulibaly.

L’attaccante è una pedina fondamentale per il Napoli di Rudi Garcia. Perderlo adesso, quando il club è ancora alla ricerca di un difensore per sostituire Kim, potrebbe essere disastroso per l’inizio del campionato previsto tra circa venti giorni. Trovare un sostituto di Osimhen non sarebbe per niente facile.

Attenzione perchè si temono ulteriori offerte da parte degli arabi che, al netto della volontà del giocatore, potrebbero convincere De Laurentiis a suon di milioni di euro.