Esposito e Sensi lanciano l’Inter: 2 a 1 contro il Psg a Tokyo

E’ andata in scena in questi minuti l’amichevole tra Inter e Psg. Buone notizie per i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Continua la fase di preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi in vista del campionato, dove il club debutterà a San Siro contro il Monza. Buone sensazioni per i nerazzurri contro il Psg di Luis Enrique, qualcosa da rivedere ma anche qualche motivo per sorridere.

Nell’amichevole di Tokyo contro i francesi l’Inter vince 2 a 1 in rimonta, un super Frattesi lancia i nerazzurri con un doppio assist mentre sono Sebastiano Esposito e Stefano Sensi a decidere il match. Non basta ai francesi la rete di Vitinha con i francesi orfani di Mbappe e Neymar e con un attacco ancora abbastanza molle. Due squadre in costruzione ma l’Inter termina l’avventura in Giappone con un pareggio e una vittoria.

Nel primo tempo l’Inter evidenzia qualche lacuna in fase offensiva, la coppia Lautaro-Thuram è ancora in fase di rodaggio e fatica a creare occasioni, già positiva la prova di Barella e convince in porta il giovane Stankovic che non può nulla però su una perla del portoghese Vitinha, uno dei primi acquisti di questo calciomercato. Il primo tempo finisce in parità e i francesi passano in vantaggio subito a inizio ripresa.

Inter-Psg, le ‘riserve’ già convincono

Come contro l’Al Nassr sono le ‘riserve’ a convincere, Mkhytarian e Dumfries sono ancora in ritardo di condizione mentre ancora una volta Cuadrado appare già in ottima forma. L’Inter trova il pari e il sorpasso con due assist di Frattesi e primo un ‘colpo da biliardo’ di Esposito e poi una bella rete di Sensi, chiudono il match. Il Psg ci prova ancora nel finale con Vitinha, ma nulla da fare, finisce 2 a 1 per i nerazzurri e l’Inter offre una buona prova. Tutto questo in attesa del mercato che potrebbe decollare nelle prossime ore.

Sommer, Samardzic e Scamacca, una tripla S pronta a far felice Simone Inzaghi e una serie di rinforzi di qualità per il club nerazzurro. Nelle ultime ore Tuchel ha confermato la volontà del portiere svizzero di voler andare l’Inter, mentre è sempre più vicino l’accordo con Samardzic (davvero ad un passo) e Scamacca (si ragiona sulle cifre). Verso la metà di Agosto si proverà l’affondo per la difesa con Demiral in cima alle idee di Ausilio e Marotta. L’Inter vince e sorride, con il mercato va ancora meglio.