Kamada alla Lazio non sarà il nuovo Milinkovic-Savic

Kamada arriva alla Lazio a sostituire nominalmente Milinkovic-Savic, ma i due giocatori sono molto differenti: come giocherà il giapponese con Sarri?

Lo cercavano in tanti, Milan su tutti, ma alla fine sarà un giocatore della Lazio. Daichi Kamada è sbarcato a Roma, e sarà ufficialmente un giocatore biancoceleste nella prossima stagione. Il centrocampista giapponese ha firmato un accordo biennale, con opzione per un terzo anno, a 4 milioni di euro all’anno. Un investimento importante, per il club biancoceleste, logicamente finalizzato a riempire il buco in mediana lasciato dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic.

Tuttavia, bisogna tenere presente che i due giocatori, a dispetto della posizione in campo, hanno molto poco in comune. Anche banalmente per una questione di altezza (191 centimetri per il serbo, contro i 184 del giapponese), che in precedenza dava alla Lazio un dominio sulle palle alte. Milinkovic-Savic ha costruito il proprio ruolo di stella nel campionato italiano su un mix di tecnica e potenza fisica, cosa che Kamada non può garantire, almeno non negli stessi termini.

Ma da questo punto di vista il nuovo acquisto della Lazio è forse un giocatore più tipico rispetto al gioco di Sarri, una mezzala agile e tecnica che può facilitare la circolazione di palla in uscita. La squadra biancoceleste perde dunque qualcosa in fisicità ma guadagna un centrocampista offensivo molto più duttile e pericoloso soprattutto in ripartenza. E che, rispetto al serbo, ha dimostrato maggiori doti di adattamento ai palcoscenici europei, in cui il Sergente ha sempre fatto più fatica a imporsi.

Kamada alla Lazio: i numeri sulla pericolosità offensiva del giapponese

Centrocampista con tendenze da trequartista puro, Kamada si dovrebbe adattare alla perfezione all’interpretazione della mezzala molto offensiva che piace a Sarri. Questo metterà a disposizione della Lazio un giocatore che si fa sentire molto in zona gol, come dimostra la scorsa stagione all’Eintracht Francoforte. Il giocatore asiatico ha messo a segno in tutto 16 gol in 47 partite, servendo anche 7 assist. Numeri leggermente migliori rispetto a Milinkovic-Savic, che si era fermato a 11 reti e 8 assist, sempre in 47 incontri.

A quasi 27 anni (li compirà esattamente domani), Kamada è ormai un giocatore completamente formato, anche se con Sarri potrebbe migliorare ancora. Inoltre, la sua adattabilità a più ruoli del centrocampo andrà ad aumentare le soluzioni tattiche dell’allenatore toscano, specialmente se la squadra dovesse trovarsi in situazione d’emergenza. L’esperienza internazionale del giapponese dovrebbe però essere il vero valore aggiunto per una squadra che, dopo le ottime cose mostrate in Italia, deve fare il salto di qualità in Europa.