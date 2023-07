Milinkovic-Savic non basta: l’Arabia Saudita studia il doppio colpo in Serie A

L’Arabia Saudita non si accontenta di Milinkovic-Savic. Nel mirino adesso ci sono Zielinski e Mario Rui del Napoli.

Il primo colpo messo a segno è stato Cristano Ronaldo, subito dopo la conclusione del Mondiale. Sembrava dovesse essere un caso isolato. Invece, nel giro di 6 mesi, l’Arabia Saudita ha alzato ulteriormente l’asticella facendo razzia di top player. L’elenco (in costante aumento) comprende fenomeni del calibro di Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino, Kalidou Koulibaly e Edouard Mendy. Nomi a cui presto si aggiungerà Sergej Milinkovic-Savic, ormai in procinto di lasciare la Lazio e l’Europa.

I contatti si sono intensificati nelle scorse, consentendo a tutte le parti interessate di trovare l’accordo decisivo. Nelle casse della Lazio entreranno 40 milioni mentre per il serbo è pronto un ricco triennale da 20 milioni più bonus. Restano da sistemare alcuni dettagli ma ormai l’operazione va considerata chiusa e blindata. Bruciata la Juventus, rimasta fin qui alla finestra ma impossibilitata ad agire in termini concreti visto il mancato introito delle risorse legate alla Champions League e i tanti esuberi ancora da piazzare.

Battuto pure il Milan che, seppur defilato ed impegnato su altri fronti, non aveva escluso la possibilità di rifarsi avanti approfittando del contratto in scadenza tra un anno. Niente da fare. La Serie A perde un altro campione, diventando sempre di più un campionato di passaggio per i giocatori di talento. Ma non finirà qua, perché le squadre saudite hanno messo nel mirino altri due calciatori che militano in Italia e, nello specifico, nel Napoli.

L’Arabia Saudita vuole due 2 titolari del Napoli

Uno è Piotr Zielinski al quale, come riportato su Twitter da Nicolò Schira, è stato proposto un triennale da 12 milioni netti all’anno. Una proposta importante per il polacco, legato agli azzurri fino al 2024. La trattativa per il prolungamento è scattata da tempo ma finora il centrocampista, autore di 7 gol e 11 assist in 48 apparizioni complessive nella scorsa stagione, ha rifiutato tutte le offerte ricevute dalla dirigenza partenopea.

Le interlocuzioni proseguiranno ma le probabilità che vada in scena il divorzio aumentano ogni giorno che passa. I sauditi, inoltre, vogliono pure Mario Rui: a farsi avanti, in particolar modo, è stato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Rudi Garcia attendono di ricevere le offerte. Poi decideranno, insieme, valutando poi gli eventuali sostituti. Quello di Zielinski, ad esempio, è stato già individuato e risponde al nome di Lazar Samardzic.