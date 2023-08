Caso Matic: perché il serbo vuole lasciare la Roma

Matic è un titolare inamovibile della Roma, ma all’improvviso ha deciso di cambiare aria, dopo aver ricevuto un’offerta dalla Francia.

Come un fulmine a ciel sereno: oggi l’ambiente della Roma è stato scosso dall’inaspettata notizia di un accordo tra Nemanja Matic e il Rennes, una società del campionato francese. Dopo una sola stagione in giallorosso, il centrocampista serbo vorrebbe già lasciare la squadra, nonostante sia un giocatore fondamentale per Mourinho e un titolare inamovibile. Il suo contratto con la Roma dura fino alla fine della prossima stagione, e nulla in questi mesi aveva fatto pensare che volesse andare altrove.

Matic viene da un’annata in cui ha giocato quasi sempre, a dispetto dell’età: ha saltato appena 5 partite tra tutte le competizioni, di cui tre per problemi fisici e una per squalifica. Mourinho, che già ci aveva lavorato proficuamente assieme al Manchester United, lo ha voluto e ne ha fatto il perno della sua squadra. Eppure il centrocampista nativo di Sabac sta ora facendo pressioni sulla società perché accetti l’offerta di trasferimento che verrà formulata dal Rennes.

Una situazione che mette chiaramente in difficoltà la Roma, che non aveva mai pensato di cedere il giocatore. In questo momento, il club giallorosso sta cercando soprattutto un attaccante per sostituire l’infortunato Abraham, oltre a una mezzala. Difficilmente il Rennes formulerà un’offerta molto alta per Matic, che ha 35 anni e tra una decina di mesi sarà svincolato, per cui diventa difficile pensare di trovare un sostituto alla sua altezza. E questo complica le cose anche Mourinho, insoddisfatto dall’andamento del mercato giallorosso.

Matic chiede la cessione: quali sono i motivi per cui vuole il Nantes

Capire cosa sia successo tra Matic e la Roma è molto difficile, ma è probabile che il serbo abbia deciso liberamente di scegliere una nuova avventura. Il Rennes è una squadra emergente della Ligue 1, e l’hanno prossimo giocherà l’Europa League, proprio come la Roma. Il suo progetto tecnico, affidato all’allenatore Bruno Genesio, è molto interessante, e questa estate il club ha già acquistato due talenti come Ludovic Blas ed Enzo Le Fée.

Non è ancora chiaro in cosa consista esattamente l’offerta fatta dal Rennes al giocatore, ma se l’ipotesi che si tratti di un biennale a 3 milioni l’anno spiega bene perché Matic sia interessato. Avrebbe due anni di contratto sicuri quasi alla stessa cifra che prende ora alla Roma, dove però rimarrà solo fino al 2024. L’anno prossimo anche il contratto di Mourinho scadrà, e se il portoghese non dovesse essere confermato, è difficile che possa essere proposto un rinnovo al sordo per queste cifre.