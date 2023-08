De Laurentiis: “Osimhen resta al Napoli, state sereni”

In attesa del’inizio del campionato contro il Frosinone, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto gioire i tifosi azzurri.

Il Napoli di Rudi Garcia è al lavoro a Castel di Sangro per preparare al meglio la gara di esordio del prossimo campionato al Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Tuttavia, in attesa del match contro i ciociari, la luce dei riflettori è tutta spostata verso le varie trattative di mercato.

Dopo varie settimane contraddistinte solo da indiscrezioni, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha letteralmente cambiato marcia in sede di mercato. I partenopei hanno prima acquistato il sostituto di Kim Min-Jae, prendendo Natan dal RB Brigantino per una decina di milioni di euro, e poi hanno prelevato dal Reims il vice di Frank Anguissa, ovvero Jens Cajuste (ingaggiato dopo un investimento da parte dei campani di 12 milioni).

Ma l’attenzione di tutti in queste settimane era rivolta tutta verso Victor Osimhen. Sul futuro del nigeriano, di fatto, ci sono state tante indiscrezioni di mercato. L’ultima riguarda l’incredibile offerta di 40 milioni di euro annui fatta al giocatore dall’Al-Hilal (ovvero la stessa squadra che ha preso Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic). Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto gioire i tifosi del Napoli.

Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Futuro di Osimhen? Resta, dove dovrebbe andare???”

Il patron partenopeo, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti parlato così del futuro del capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A: “Cosa posso dire su Victor Osimhen? Resta. Ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare??? I contratti si rispettano da entrambe le parti e con Osimhen c’è questa bilateralità. State sereni e tranquilli”.

Con queste dichiarazioni, di fatto, Aurelio De Laurentiis ha chiuso del tutto la possibilità di cedere Victor Osimhen in questa sessione di mercato estiva. Ora, però, la palla passa allo stesso presidente del Napoli, visto che deve trovare un accordo con l’entourage del nigeriano sul valore della clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto dello stesso giocatore.

Il Napoli, infatti, la vuole di circa 150 milioni, mentre l’agente (Roberto Calenda) spinge verso i 120 milioni. Una sorta di quadra, come riportato da ‘Sky Sport’, si potrebbe trovare con l’inserimento di due clausole: una valida per l’Europa di circa 130 milioni ed una per l’Arabia Saudita (questa sicuramente più alta rispetto a quello del vecchio continente”.