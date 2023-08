Fiorentina, ecco Beltran: la concorrenza con Nzola, il piano di Italiano

La Fiorentina non si ferma: dopo aver ufficializzato Nzola, ecco Beltran dal River Plate. Come lo gestirà Italiano.

Sono giorni frenetici in casa Fiorentina. La Viola, dopo aver ceduto Arthur Cabral al Benfica in cambio di 20 milioni più 5 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra, ha piazzato un duplice colpo volto a rafforzare il pacchetto offensivo. Nelle scorse ore, ad esempio, è stato ufficializzato l’ingaggio di M’Bala Nzola dallo Spezia per 10 milioni. Praticamente definito, poi, l’acquisto di Lucas Beltran per il quale la Roma ieri aveva cercato di inserirsi in extremis senza tuttavia riuscire a battere la concorrenza dei toscani.

Il club presieduto da Rocco Commisso verserà nelle casse del River Plate 25 milioni (tra parte fissa e bonus) mentre per il centravanti è pronto un quinquennale da 1.8 milioni netti all’anno. Il 22enne originario di Cordoba sbarcherà oggi in città, per sostenere le visite mediche di rito. In seguito si recherà in sede per apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028.

Un innesto di qualità, che testimonia una volta di più la volontà della formazione di Vincenzo Italiano di rivestire un ruolo da protagonista nella prossima stagione tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Beltran, nonostante la giovane età, è stato una colonna portante dei ‘Millonarios’ nell’ultima annata: 35 le presenze accumulate di cui 25 in Superliga, 8 in Coppa Libertadores e 2 in Copa Argentina “condite” da 16 reti e 4 assist. L’attaccante, in patria, è stato paragonato a Sergio Aguero per le sue movenze in campo ed il fiuto del gol.

Fiorentina, ecco Beltran: come gestirlo all’asta del fantacalcio

La sua abilità principale è quella di sapersi trovare al posto giusto nel momento gusto in area di rigore avversaria, concludendo così nel migliore dei modi la manovra costruita dai compagni. Un finalizzatore in piena regola quindi, che ora sbarcherà alla corte di Vincenzo Italiano con l’obiettivo di proseguire al meglio nel proprio percorso di crescita e togliersi quante più soddisfazioni con indosso la nuova maglia. Nelle gerarchie, almeno inizialmente, Nzola parte nettamente più avanti.

L’angolano, infatti, conosce a menadito il calcio italiano ed è reduce da una stagione più che positiva dal punto di vista personale (13 centri e 2 passaggi vincenti in 31 apparizioni). Beltran, inoltre, avrà bisogno di tempo per ambientarsi ed inserirsi al meglio nei complessi sistemi cattivi di Italiano. Con il passare delle settimane, però, il ballottaggio tra i due è destinato a diventare una costante. Per Luka Jovic, si prospettano tempi duri. Il divorzio tra le parti, addirittura, è imminente. La Fiorentina è pronta a voltare pagina.