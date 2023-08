Rovella e Pellegrini, ma non solo: finalmente Lotito accontenta Sarri

Dopo il silenzio nelle prime settimane di mercato di questa sessione estiva, la Lazio di Claudio Lotito si è scatenta con dei nuovi colpi.

La Lazio, dopo un campionato davvero straordinario, tornerà a quest’anno a disputare un’edizione della massima competizione europea per club, ovvero la Champions League. Tuttavia, Claudio Lotito ha dovuto affrontare due casi molto spinosi in queste prime settimane del calciomercato, ovvero quelli che riguardavano Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

Per quanto riguarda il calciatore serbo, il tutto è stato risolto con una super cessione in Arabia Saudita. Sergej Milinkovic-Savic, infatti, non ha saputo dire no ai 20 milioni di euro annui fino al 2026 che gli ha offerto l’Al-Hilal. Alla Lazio, invece, la cessione di uno dei migliori centrocampisti della Serie A ha fruttato ben 40 milioni di euro.

Mentre il caso Luis Alberto si è risolto nei primi mesi di agosto. Dopo il duro scontro con Claudio Lotito, il calciatore spagnolo ha chiesto prima scusa per poi aggregarsi con il resto dei suoi compagni. Una volta archiviate queste due problematiche, il presidente della Lazio si è letteralmente scatenato in sede di mercato.

Lazio, Claudio Lotito scatenato in sede di mercato: dal Tottenham potrebbe arrivare Hugo Lloris

Dopo aver preso i vari Kamada, Isaksen e Castellanos, infatti, il patron biancoceleste ha chiuso in queste ore per ben due giocatori della Juventus di Max Allegri, ovvero Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. Entrambi i giocatori arriveranno con formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 17 milioni di euro per il centrocampista e a 4 per il terzino.

Tuttavia, oltre a Nicolò Rovella e Luca Pellegrini, Claudio Lotito sta per per regalare ai suoi tifosi un campione del Mondo. Secondo quanto riportato da diversi media francesi, infatti, Hugo Lloris è intenzionato ad accettare l’offerta della Lazio. Il Tottenham, impegnato nella cessione di Harry Kane al Bayern Monaco, non si metterebbe di traverso nell’operazione che porterebbe il francese nella Capitale.

Gli ‘Spurs’, nonostante l’anno che manca ancora alla scadenza del contratto del giocatore, lascerebbe andare a zero Hugo Lloris per le prestazioni fornite in tutti questi anni. Nel frattempo, in attesa che arrivino questi calciatori, Maurizio Sarri è al lavoro per preparare la prima giornata di campionato contro il Lecce di Roberto D’Aversa. La sua squadra, di fatto, giocherà domenica prossima contro il Latina l’ultima amichevole della sua preseason.