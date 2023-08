Sette giorni alla nuova Serie A, ecco cosa manca alla Roma di Mourinho

Nonostante l’immenente inizio del campionato di Serie A, alla Roma di José Mourinho mancano ancora diversi calciatori.

La Serie A 2023/24 è ormai alle porte, visto che mancano solo sette giorni per la prima gara tra il Napoli campione d’Italia di Rudi Garcia e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Proprio per questo motivo, ovviamente, le varie squadre del nostro movimento si stanno preparando al meglio per i rispettivi esordi stagionali.

Tuttavia, nonostante l’imminenza della prima giornata di campionato, l’attenzione dei vari club è soprattutto rivolta al calciomercato. Tra le squadre della nostra Serie A più sotto la luce dei riflettori bisogna inserire sicuramente la Roma di José Mourinho. Alla squadra giallorossa, dopo gli arrivi dei vari Aouar, Ndicka, Llorente e Kristensen, manca ancora più di qualche tassello.

Tiago Pinto, infatti, è alla ricerca di vari profili per consegnare a José Mourinho una squadra completa in tutti i reparti per la prima giornata di campionato contro la Salernitana di Paulo Sousa. La squadra giallorossa, infatti, esordirà ufficialmente in questa stagione contro i campani domenica prossima allo Stadio Olimpico, ma nel mercato del team capitolino, almeno per il momento, bisogna registrare ancora un forte impasse.

Mercato Roma, Tiago Pinto a lavoro per una prima punta e per un centrocampista: ecco gli ultimi dettagli

La Roma ha cercato nel corso di quest’estate di prendere una prima punta per sostituire l’infortunato Tammy Abraham, ma ha dovuto ripiegare su diversi obiettivi. I primi nomi accostati ai giallorossi, infatti, o sono rimasti nelle proprie squadre di appartenenza, vedi Alvaro Morata, o hanno scelto di accettare altre oltre offerte, vedi Gianluca Scamacca e Lucas Beltran.



Per quanto riguarda Marcos Leonardo, invece, il discorso è ben diverso. Nel caso del giovane attaccante brasiliano, infatti, la Roma aveva accolto le richieste iniziali del Santos che, però, continua a blindare il suo gioiellino. Il team capitolino, quindi, sta spingendo molto per prendere Duvan Zapata dall’Atalanta.

Il colombiano, che ha già dato il suo consenso per giocare con la maglia della Roma, potrebbe arrivare in prestito, anche se Tiago Pianto dovrà leggermente alzare la propria offerta. Il dirigente capitolino, però, deve intervenire assolutamente anche a centrocampo, considerando che Matic ha accettato la corte del Rennes.

I due candidati per il nuovo centrocampo giallorosso potrebbero arrivare proprio dalla Ligue 1. Il PSG, infatti, ha aperto alla possibilità di cedere in prestito sia Leandro Paredes che Renato Sanches.