Cengiz fa sorridere Pinto: Zapata e Paredes si avvicinano, nodo Sanches

La Roma torna protagonista sul mercato e a breve proverà a regalare a Mourinho tre nuovi acquisti. Nuovi fondi per Pinto.

Sono giorni intensi in casa Roma. Il direttore sportivo Tiago Pinto, dopo un lungo periodo di stasi, è tornato infatti molto attivo sul mercato e nelle prossime ore proverà a regalare tre nuovi innesti a José Mourinho. Acquisti resi possibili anche grazie ai 3 milioni che il Marsiglia, a breve, verserà nelle casse giallorosse nell’ambito dell’operazione che ha portato Cengiz Under al Fenerbahce.

I giallorossi, a breve, accoglieranno Duvan Zapata che andrà a colmare il vuoto lasciato da Tammy Abraham infortunatosi gravemente nel corso dell’ultima partita di campionato (tornerà in Primavera). I contatti sono proseguiti in maniera produttiva, al punto da consentire alle parti coinvolte di produrre la fumata bianca. Il colombiano, in particolare, firmerà un triennale da 2.7 milioni più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. La Dea, dal canto suo, riceverà subito 3 milioni per il prestito oneroso, a cui se ne aggiungeranno altri 7 in caso di riscatto da parte dei capitolini.

Ora resta soltanto da capire quando il colombiano (autore di soli 2 gol e 3 assist nelle 25 presenze totalizzate nell’ultimo campionato) sbarcherà nella Città Eterna per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto. La trattativa, in ogni caso, va considerata chiusa. Vicine al traguardo ma non ancora concretizzate, invece, le operazioni che consentiranno alla Roma di rimpolpare il centrocampo attraverso gli acquisti di Leandro Paredes e Renato Sanches, finiti ai margini nel Paris Saint Germain.

Roma, tris di rinforzi per Mourinho

Il centrocampista (non riscattato dalla Juventus) può arrivare a titolo definitivo per 6 milioni. Per lui si era fatto avanti il Galatasaray ma le avance turche sono state respinte dallo stesso regista, intenzionato a tornare in Italia. Pinto gli ha proposto un biennale con opzione per il terzo anno e conta di strappare il “sì” decisivo del PSG a stretto giro di posta. Paredes nella rosa andrà a prendere il posto di Nemanja Matic. Il quale, a sorpresa, ha deciso di trasferirsi al Lille (3 milioni).

Pinto, al tempo stesso, ha in pugno pure Renato Sanches. Le società, però, devono ancora concordare le condizioni che faranno scattare l’obbligo di riscatto. Mourinho, intanto, scalpita. Al debutto in campionato manca sempre meno e la rosa presenta ancora diverse criticità. Pinto deve agire subito per tranquillizzare il mister originario di Setubal.