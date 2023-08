Italia, scelto il dopo Mancini: Luciano Spalletti sarà il nuovo ct

Dopo sole poche ore è arrivata la scelta su chi sarà il sostituto di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana.

Sono ore roventi per il futuro del calcio italiano e in particolare della Nazionale italiana. Solo poche ore fa, tra lo stupore generale, Roberto Mancini annunciava di lasciare la Nazionale italiana. Ancora poca chiarezza sulle motivazioni con il ct jesino che sui social ha parlato di scelta esclusivamente personale.

Alcuni rumors nelle ultime ore parlano addirittura di un suo imminente passaggio alla guida della Nazionale araba, con una mega offerta in arrivo. Intanto la federazione è al lavoro per trovare un sostituto e secondo le ultime indiscrezioni è stato trovato l’accordo. Mercoledi 16 Agosto verrà annunciato il nuovo allenatore della Nazionale italiana e sembrano esserci pochi dubbi a riguardo.

Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato lo ha confermato pochi minuti fa sul proprio account Twitter. Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Nazionale italiana, dopo lo scudetto il tecnico toscano intraprenderà una nuova avventura come allenatore della nazionale e sostituirà Mancini. La priorità oltre agli Europei è riportare l’Italia ai Mondiali, dopo due Mondiali di stop. Non c’è ancora l’ufficialità, ma questa potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Italia-Spalletti, la situazione

Il tecnico avrebbe ancora una clausola con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Luciano ha dato le dimissioni dopo la vittoria del titolo, ma non può allenare quest’anno squadre che fanno concorrenza a Napoli (in campionato o Champions League). Da qui gli ultimi dettagli, l’Italia non è in concorrenza con il Napoli e presto potrebbe arrivare il via libera, ma davvero manca solo l’ufficialità. Spalletti è pronto ad aprire un nuovo e interessante ciclo, alla guida della Nazionale.

Non dovrebbero quindi esserci ulteriori problemi e in Nazionale Spalletti potrebbero ritrovare (sempre in caso di convocazioni) suoi ex calciatori come Giovanni Di Lorenzo e Raspadori, oltre al giovane Zerbin, più volte convocato recentemente dall’ex ct Mancini. Un colpo che incuriosisce con Spalletti che potrebbero riportare la passione per la Nazionale nelle case degli italiani, passione diminuita negli ultimi tempi dopo la crisi di risultati e le clamorose eliminazioni Mondiali.

Da campione d’Italia a tecnico dell’Italia, e insomma come dice spesso il ‘buon Luciano’ uomini forti destini forti ed ora Spalletti è pronto a salire alla guida di una panchina ambita come quella della Nazionale.