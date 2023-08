Fantacalcio, le 5 sorprese da bonus: Ngonge in rampa di lancio, Beltran freme

Il campionato ripartirà oggi, proponendo subito 4 match. Schierate questi 5 giocatori: possono essere decisivi.

L’attesa è finalmente giunta al termine. Il campionato prenderà il via oggi proponendo ben 4 match: si partirà alle 18.30 con Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona mentre alle 20.45 avranno luogo Genoa-Fiorentina ed Inter-Monza. Il tempo a disposizione per schierare le formazioni al Fantacalcio e capire su quali elementi puntare forte sta quindi per scadere: in questo articolo andiamo ad analizzare 5 calciatori che, nel corso della gara inaugurale della Serie A, possono garantire bonus e prestazioni positive.

Partiamo da Cyril Ngonge, autore di 5 gol ed un assist nelle 15 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione con indosso la maglia del Verona. Il belga, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, è molto vicino al Bologna che ha messo sul piatto 7 milioni tuttavia gli scaligeri lo manderanno comunque in campo con la speranza che si riveli ancora una volta decisivo. Se lo avete in rosa, dategli fiducia: sa come fare male alla difesa empolese.

Procediamo con Eljif Elmas, che nell’ultima edizione della Serie A ha messo a referto 6 gol e 3 assist. Il macedone, salvo sorprese, partirà dalla panchina tuttavia quando viene impiegato riesce sempre a trovare il modo per aiutare i compagni e farsi trovare pronto in zona realizzativa. Giocatore prezioso quanto sottovalutato.

Fantacalcio, le 5 possibili sorprese della prima giornata

Anche Lucas Beltran freme dalla voglia di mettersi in evidenza. La Fiorentina lo ha strappato al River Plate pagandolo 22 milioni più il 10% della futura rivendita: chiaro segnale di quanto il club viola confidi nelle qualità del 22enne. M’Bala Nzola partirà dal primo minuto ma l’argentino avrà senza dubbio spazio nella ripresa. Vincenzo Italiano ha già pronto il piano ideale per valorizzarlo al massimo.

In assenza di Paulo Dybala (infortunato) e Lorenzo Pellegrini (squalificato), toccherà ad Houssem Aouar accendere la luce e prendere in mano le redini del gioco della Roma. L’algerino, sbarcato nella capitale a parametro zero, giocherà nella posizione di trequartista alle spalle di Andrea Belotti. L’occasione è ghiotta: la statica difesa della Salernitana, infatti, potrebbe fare grande fatica nel contenerlo. Chiudiamo con Ivan Ilic, reduce dalla rete decisiva che ha consentito al Torino di battere la Feralpi Salò. Ivan Juric gli ha chiesto di diventare il leader ed il trascinatore del gruppo granata, il classe 2001 proverà ad accontentarlo. Il Cagliari è avvertito.