Il Napoli inizia bene la sua Serie A: Osimhen e Politano firmano l’1-3 al Frosinone

Era chiamato a vincere il Napoli alla prima giornata di campionato contro il Frosinone e così è stato: la partita finisce 1-3 allo Stirpe

Il Napoli inizia bene la propria stagione con una vittoria in casa del Frosinone. Allo stadio Benito Stirpe finisce 1-3 per la squadra di Rudi Garcia, che schiera Jens Cajuste dal 1′ in sostituzione di Anguissa. Il sostituto di Kvaratskhelia è Giacomo Raspadori, per il resto i soliti noti.

La partita, però, inizia male per i partenopei con lo stesso centrocampista svedese che commette un fallo in area punito con il calcio di rigore da Marcenaro. Il gol di Harroui, capace di spiazzare Meret, ha esaltato e non poco il pubblico di casa che ha iniziato a incitare con decisione i ragazzi di Di Francesco.

I primi 20′ del Frosinone sono, infatti, molto positivi. Meret rischia controllando male un pallone, poi però la qualità dei ragazzi terribili di Garcia inizia a prevalere. Il gol del pareggio di Matteo Politano è un violento sinistro per l’1-1 poco prima del cooling break. Al 36′, c’è spazio anche per il momentaneo vantaggio di Raspadori, annullato per un fuorigioco di Cajuste nella fase di inizio dell’azione.

Frosinone-Napoli 1-3: Di Lorenzo e Osimhen decisivi

A essere decisivi nella vittoria finale del Napoli sono Giovanni Di Lorenzo e Victor Osimhen. Entrambi hanno siglato rispettivamente una doppietta di assist e gol. Il centravanti nigeriano ha segnato l’1-2 sul finire del primo tempo dopo una grande corsa sulla destra del capitano del Napoli.

L’ingresso di Anguissa per Cajuste ha poi portato la partita sui binari che voleva Garcia, con il Frosinone calato e sbilanciato che ha avuto comunque la forza di colpire una traversa su punizione con il solito Baez.

Il tris di Osimhen, lanciato in profondità da Di Lorenzo, ha permesso poi all’allenatore del Napoli di tirarlo fuori per gli ultimi 10′ e inserire Simeone, che pure ha avuto le sue occasioni per segnare.

Inizia col piede giusto la Serie A 23/24 del Napoli. Per il Frosinone male dal punto di vista del risultato, però la squadra di Di Francesco ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i partenopei e con qualche innesto sul mercato può dire la sua in zona salvezza.