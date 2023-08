Poli opposti, l’Inter saluta Fabbian e il Milan accoglie Pellegrino

Le due milanesi proseguono il mercato con due operazioni opposte. Situazioni e strategie diverse a pochi giorni dalla chiusura.

Strade e strategie opposte per le due cugine milanesi. Inter e Milan iniziano il campionato di Serie A con una cessione ed un acquisto, a testimonianza del momento che le due società stanno vivendo.

I nerazzurri, il giorno dopo la prima giornata di campionato, ufficializzano una cessione. La prima partita, contro il Monza che l’anno scorso gli aveva regalato diversi grattacapi conquistando una vittoria ed un pareggio nelle due gare di Serie A, termina con una vittoria. La doppietta di Lautaro Martinez regala i tre punti a Simone Inzaghi che inizia la stagione nel migliore dei modi, dopo un mercato estivo complesso, che tra l’altro non è ancora finito.

Il Milan, a poche ore dall’esordio stagionale, piazza un colpo in difesa e si prepara a sfidare il Bologna di Thiago Motta. Molto da dimostrare per i rossoneri, chiamati ad una stagione importante dopo la semifinale di Champions League dell’anno scorso e il terzo posto in campionato.

Fabbian parte e Pellegrini arriva: operazione Milano

Ma chi sono i due giocatori coinvolti nell’operazione di Inter e Milan? I nerazzurri salutano Giovanni Fabbian, giovane centrocampista classe 2003. L’italiano si trasferisce al Bologna dopo una stagione in prestito alla Reggina con la quale ha disputato 38 partite segnando 8 gol. 5 i milioni di euro versati nelle casse nerazzurre, e un diritto di riacquisto fissato a 13 milioni di euro per le prossime due stagioni. Fabbian si trasferisce alla corte di Thiago Motta che non ha perso tempo e l’ha già convocato per la sfida al Milan delle 18.30.

Il Milan, invece, ha ufficializzato l’acquisto di Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Definito l’accordo direttamente dal presidente del Platense, club argentino da cui arriva Pellegrino, il difensore arriva al Milan per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Il Platense si è garantito, però, una percentuale su una futura rivendita del difensore, che diventa così il quinto difensore centrale nella rosa di Stefano Pioli.

A poche ore dall’inizio del campionato, Inter e Milan infiammano ancora il mercato e seguono due strategie diverse che sono lo specchio dei due momenti. I nerazzurri hanno bisogno di salutare esuberi e fare cassa, i cugini puntano a rinforzarsi per assaltare in modo veemente lo scudetto.