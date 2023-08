Inter, ecco Pavard: trovata l’intesa decisiva con il Bayern, le cifre dell’operazione

L’Inter, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Monza, batte l’ennesimo colpo di mercato: trovata l’intesa col Bayern per Pavard.

Tre punti, con annesso regalo di mercato. Ha diversi motivi per sorridere Simone Inzaghi: l’Inter, al debutto in campionato, non ha avuto particolari problemi nel disfarsi del Monza degli ex Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini. A trascinare i nerazzurri verso il primo successo stagionale è stato Lautaro Martinez, abile a sfruttare al meglio gli assist forniti da Denzel Dumfries e da Marko Arnautovic. Una prestazione solida, che consentirà alla Beneamata di preparare nel migliore dei modi la prossima partita in programma.

Il calendario prevede, per lunedì 28 agosto, la trasferta sul campo del Cagliari reduce dal pareggio ottenuto contro il Torino. Inzaghi, salvo clamorose sorprese, nell’occasione potrà contare su un’arma in più: parliamo di Benjamin Pavard. I contatti con il Bayern Monaco si sono intensificati nelle scorse ore, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva. Nelle casse dei tedeschi, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, finiranno 30 milioni più 2 di bonus legati a determinati obiettivi stagionali.

Il francese, che da tempo aveva espresso il desiderio di lasciare il Bundesliga e mettersi alla prova in altri contesti, sbarcherà in città a breve: per lui è pronto un quinquennale da 4 milioni netti all’anno. Un colpo fortemente richiesto da Inzaghi il quale, adesso, avrà a disposizione l’ideale sostituto di Milan Skriniar. Pavard, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è infatti abituato a competere ad alti livelli e ad alzare al cielo trofei. Nella sua bacheca, ad esempio, figurano una Champions League, 4 campionati tedeschi e una Supercoppa Europea.

Inter, colpo Pavard: esperienza e gol per Inzaghi

Pavard, di fatto, andrà a colmare il vuoto creatosi in seguito alla partenza dello slovacco. Nelle amichevoli estive Inzaghi, in quel ruolo, ha provato diverse volte Yann-Aurel Bisseck (prelevato dall’Aarhus per 7 milioni) tuttavia il 21enne ha dimostrato di aver bisogno di tempo per ambientarsi nella nuova realtà e, soprattutto, di non essere ancora pronto a ricoprire un ruolo di primo piano.

Da qui la scelta dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta di fare all-in su Pavard, sfruttando il budget ancora a disposizione. I fuochi d’artificio in casa nerazzurra, in ogni caso, non sono terminati. In caso di partenza di Joaquin Correa (non utilizzato nel match inaugurale e nel mirino del Torino), Marotta provvederà a concretizzare il ritorno a parametro zero di Alexis Sanchez.