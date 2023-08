Pogba ancora in ritardo, Deschamps gela la Juve: “Recupero indefinibile”

Pogba sta continuando a lavorare per raggiungere la forma migliore. Il Ct della Francia Deschamps, però, gela i tifosi bianconeri.

Buona la prima per la Juventus che, al debutto in campionato, ha fatto un sol boccone dell’Udinese grazie alle reti siglate da Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Una prestazione solida quella della Vecchia Signora, che domenica proverà a piazzare il bis ospitando in casa il Bologna reduce dalla sconfitta patita per mano del Milan. Massimiliano Allegri a sinistra punterà ancora forte su Andrea Cambiaso (che ha scavalcato nelle gerarchie Filip Kostic) mentre a centrocampo sta valutando l’idea di rilanciare dal primo minuto Nicolò Fagioli. Ancora un rebus, invece, le condizioni di Paul Pogba.

Il francese, nel match disputato in terra friulana, è rimasto in panchina senza essere utilizzato dal proprio allenatore a testimonianza di quanto sia ancora lontana la forma migliore. L’ex Manchester United si allena insieme al resto dei compagni tuttavia i numerosi problemi fisici vissuti nella scorsa stagione (42 partite saltate) impongono una certa cautela. In campo, quindi, rientrerà soltanto quando avrà dimostrato di essere guarito al 100% in modo tale da evitare possibili, quanto pericolose, ricadute.

Nelle scorse ore il Ct della Francia Didier Deschamps ha deciso di inserirlo nella lista dei pre-convocati per la gara di qualificazione all’Europeo contro l’Irlanda (7 settembre) e l’amichevole con la Germania (12). Segnali di fiducia importanti tuttavia la strada che conduce verso la completa ripresa appare ancora distante, come spiegato dallo stesso commissario tecnico nel corso dell’intervista concessa ai microfoni de ‘L’Equipe’.

Juventus, Deschamps gela Allegri e i tifosi bianconeri

Deschamps, in particolare, ha definito “indefinibile” il tempo di recupero del 30enne legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2026 da 10 milioni (tra parte fissa e bonus) all’anno. “È ancora un giocatore della Nazionale francese? Sì, potenzialmente sì. Deve fare allenamenti, poi uscite, poi partite e il suo corpo deve resistere. Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul. Ma penso che possa tornare”.

Ora dipenderà tutto da Pogba. L’ultima annata, tra infortuni costanti e la mancata partecipazione al Mondiale, è stata da incubo. Ora la sua volontà è quella di rilanciarsi alla Juventus, così da ripagare la fiducia della dirigenza e della piazza bianconera. Le perplessità dei tifosi, in ogni caso, restano. La permanenza in bianconero non è affatto scontata.