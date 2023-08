L’attacco di Rothen a Verratti

L’ex calciatore del Paris Saint-Germain Jerome Rothen ha attaccato Marco Verratti definendolo un “giocatore finito”

Il Paris Saint-Germain vive un periodo molto particolare dopo le fughe di Lionel Messi e Neymar e i capricci di Kylian Mbappé. Inoltre, la Pulce ha dichiarato che a Parigi aveva perso la gioia di giocare a calcio e nello spogliatoio c’è un clima acceso per la scelta del capitano, ricaduta ancora una volta su Marquinhos stavolta attraverso il voto. Come se non bastasse, ci si mettono anche le vicende del campo: due pareggi nelle prime due giornate e pioggia di critiche per Luis Enrique.

Ma non è semplice avere a che fare con il PSG dal suo interno. Lo sanno tutti, intorno al club parigino c’è un alone di delusione e rabbia perenne. Tanti milioni spesi sul mercato, in un campionato poco competitivo e nessun successo in Champions League. Tifosi inferociti a cui basta pochissimo per fischiare anche un grande campione. A questo, si aggiunge l’attacco di Jerome Rothen nei confronti di Marco Verratti. Il centrocampista italiano potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita in questi ultimi giorni di mercato dopo praticamente una vita vissuta con la maglia del Paris.

PSG, Rothen attacca Verratti: “Giocatore finito”

La Bild ha pubblicato il podcast di Jerome Rothen che critica Verratti: “Non lo critico per le sue qualità tecniche, ma chi ha fatto il rinnovo di inizio anno ha commesso un errore. Ha 31 anni e per me Verratti è un giocatore finito. Non ha mai capito com’è la vita e la carriera di un giocatore professionista di alto livello”. Prosegue l’ex calciatore del PSG: “Non si possono mandare messaggi del genere in uno spogliatoio, dove c’è un giocatore che gioca solo il 60% delle partite e al 60′ è stanco. Danneggiano l’immagine di un club, perché si tratta di uno che passa il suo tempo a fare festa, fumando e bevendo”.

Quel che è chiaro è che il caso Verratti a Parigi accende l’animo dei tifosi e degli addetti ai lavori. Rothen è stato chiaro, secondo lui la vita del centrocampista italiano non è quella di un calciatore professionista serio. Insomma, il trasferimento in Arabia Saudita sarebbe quindi un vantaggio per il Paris, che però ha rinnovato il contratto di Verratti fino al 30 giugno 2026 e trovare un accordo con l’Al-Hilal non è semplice. Nelle ultime ore si è parlato anche di una cessione in Qatar, paese di provenienza di Al-Khelaifi.