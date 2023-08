La Juve è l’unica reale vincitrice della trattativa Lukaku

Torna in campo la serie A ma continua a far rumore il calciomercato e tengono banco diverse situazioni che fanno discutere.

Mancano pochi giorni al termine del calciomercato e quello che stiamo vivendo è senza dubbio uno dei più particolari e strani degli ultimi anni. Il Milan ha ceduto una bandiera come Tonali, l’Inter pilastri come Onana e Brozovic e questa può essere anche ricordata l’estate degli affari sfumati.

Ricordiamo infatti i casi legati a Samardzic e al talento iberico Gabri Veiga, prima promesso al Napoli e poi invece allietato dalle sirene arabe. E’ andata ancora peggio con Samardzic che ha fatto addirittura le visite mediche con l’Inter ma è poi sfumato. Una squadra, l’Inter, che è stata protagonista nel bene e nel male di questo mercato. I nerazzurri hanno temporeggiato prima con Sommer e poi con Pavard, e il difensore sembra essere l’ultimo caso relativo a questa strana estate.

Uno dei casi principali che hanno turbato il calciomercato dell’Inter e non solo riguarda il campione belga Romelu Lukaku. Il calciatore era tornato dodici mesi fa come il ‘Figliol Prodigo’ ed era stato accolto nonostante il tradimento passato nel migliore dei modi. Ebbene Romelu ci è ricascato, anche questa volta Lukaku ha tradito i nerazzurri avendo contatti prima con l’Inter e poi soprattutto con la Juve.

I contatti Lukaku-Juve hanno fatto rumore per buona parte dell’estate e l’Inter è stata quasi costretta a chiudere le trattative, ripiegando su soluzioni low cost (ma non dello stesso valore) come Arnautovic e Alexis Sanchez. Si era parlato di uno scambio tra Chelsea e Juve con Lukaku e Vlahovic, ma alla fine non se ne fatto nulla ed in queste ore il calciatore è sempre più vicino alla Roma. Un prestito secco e Lukaku spedito da Mourinho come ultima soluzione per tutti. A sorridere più di tutti sono la Juve e i suoi tifosi.

Juve unica vincitrice del caso Lukaku

La rivalità tra Inter e Juve va avanti da anni, ricordiamo l’episodio Iuliano-Ronaldo o Calciopoli ma tra i due club c’è sempre stata grande tensione. Rapporti evidenziati anche da Allegri nella semifinale di coppa Italia dello scorso anno e la Juve si è preso una parziale e bella rivincita con il caso Lukaku. Intuito, fortuna o solo una concatenazione di eventi questo è tutto da giudicare, ma Giuntoli ha messo in moto il piano perfetto per bloccare in un colpo solo Lukaku e l’Inter.

I contatti tra il club rivale e Lukaku hanno di fatto estromesso l’Inter dalla corsa al belga: la società e i tifosi, infuriati, hanno chiuso ogni rapporto ed hanno dovuto virare su altre soluzioni. E pensare che Lukaku con Lautaro era il calciatore perfetto per provare a vincere lo scudetto, soprattutto ora con l’addio di Dzeko. Allo stesso tempo la maggior parte dei tifosi non voleva lo scambio Lukaku – Vlahovic, insofferente al belga e desideroso di puntare ancora sul giovane bomber serbo.

Juve, Lukaku era un ‘suicidio economico’

Uno scambio che visto l’età ha sempre insospettito, da sempre contrario al pensiero di Giuntoli di puntare sui giovani. E vendere Vlahovic puntando su Lukaku era un piccolo ‘suicidio economico’. La Juve prima o dopo (complici le richieste del Chelsea) lo ha capito eccome e Lukaku è stato accantonato. Una vicenda dove appunto l’unica vincitrice è la Juve.

Il calciatore, dopo mesi diviso tra top club italiani ed europei e i soldi dell’Arabia Saudita, potrebbe finire alla Roma che, con tutto il rispetto, parte al momento abbastanza dietro rispetto a tutte le altre squadre citate. I giallorossi proveranno a rilanciarsi con la super coppia Dybala – Lukaku, ma il calciatore non giocherà neanche la Champions League il prossimo anno e si troverà dinanzi all’ennesima sfida della sua carriera. Lukaku-Inter, a vincere è soltanto la Juve.