Qual è la strategia di mercato del Napoli?

La beffa Gabri Veiga apre un interrogativo sul mercato dei campioni d’Italia. Quale è la strategia sul mercato di De Laurentiis?

Gabri Veiga oggi, Gabri Veiga domani. Visite mediche prenotate, aereo prenotato. Visite mediche non fatte, mai salito sull’aereo. E alla fine ti svegli e scopri che Gabri Veiga alla fine ha accettato l’offerta faraonica dei sauditi e andrà anche lui a giocare nella Saudi League.

Certo, quando un calciatore di 21 anni preferisce i soldi del fondo PIF al giocare la Champions League con lo Scudetto cucito sul petto ci sono pochi discorsi da fare. Tanti però sono invece i discorsi da fare su cosa farà il Napoli in questi ultimi giorni. Perché, sfumato Gabri Veiga, c’è molta curiosità e molta attenzione a quali saranno le mosse di Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni di mercato.

La domanda, a questo punto, non è tanto se il mancato arrivo di Gabri Veiga è o meno un disastro, ma piuttosto quale è la strategia complessiva del Napoli sul mercato. Perché da quella discende tutto, preoccupazioni o meno dei tifosi. I 38 milioni non investiti per Gabri Veiga saranno dirottati su un altro profilo e su quale profilo? Su Amrabat, ammettendo quindi che la strategia di mercato richiede un centrocampista, o su un esterno alto a destra, ammettendo quindi che andava bene anche la conferma di Gaetano, che Veiga era una semplice occasione da cogliere, e che invece è prioritario risolvere la questione lasciata aperta dal non rinnovo di Lozano. Oppure non si farà nulla: Gaetano va bene a centrocampo, Elmas è un tutto fare, Raspadori lo possiamo adattare a destra e Lozano resta a scadenza?

Napoli, aver trattenuto Osimhen e Kvara giustificherebbe un mercato low-cost?

Nonostante un vantaggio in termini di tempo di programmazione, con lo Scudetto vinto con largo anticipo e la certezza della qualificazione Champions League, arrivata ancora prima, il Napoli fino a questo momento ha messo a segno solo due acquisti: Natan, nella speranza che si riveli il sostituto ideale di Kim e Cajuste, arrivato per rimpiazzare Ndombele.

In pratica fuori due, dentro due. Ma Gabri Veiga? La domanda è: se il Napoli era disposto a spendere 38 per Veiga allora una lacuna a centrocampo era stata individuata? E, di conseguenza, cosa accade ora? Si va su Amrabat? E se non si va su Amrabat e si decide che Gaetano va bene, perché non andava bene fino a due settimane fa? C’è una strategia per cui è il Napoli che agisce sul mercato, o è invece il contrario è il Napoli sta subendo il mercato?

Danso, Killmann, Mavropanos, ma poi arriva Natan. Era lui l’obiettivo fin dall’inizio? Era una strategia il voler sostituire Kim, incassando la clausola, con una nuova scommessa? Per poi magari investire quei soldi per il centrocampista? O per l’esterno a destra al posto di Lozano in scadenza? Tutte domande a cui non si troverà certo risposta, ma su cui, in base a come andrà il mercato in questi ultimi giorni, ci sarà ampiamente da discutere.

Quello che è certo è che almeno una parte della strategia di mercato del Napoli è chiara: trattenere i big. E, a parte Kim, ma lì il discorso era di clausola rescissoria, è stata portata a termine. De Laurentiis ci stupirà con qualche colpo di teatro negli ultimi giorni di mercato, Natan e Cajuste si riveleranno i crack come Kvara e Kim, oppure il mercato azzurro, il 2 settembre, verrà valutato esclusivamente sul fatto di aver trattenuto Osimhen senza che però ci siano stati grandi colpi in entrata? Come sempre poi la parola andrà all’unico giudice incontrovertibile: il campo.