Mancini ritroverà il suo staff in Arabia. Insieme a 20 milioni a stagione

Dopo un breve stop Roberto Mancini torna in pista. E lo fa ripartendo anch’egli grazie ai milioni arabi, con qualche polemica.

E’ stata una calda e pazza estate, sia sul calciomercato che in tanti altri aspetti. E anche la Nazionale di calcio italiana è stata toccata: in questo torrido Ferragosto, quindi poco meno di 15 giorni fa, il ct azzurro Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni.

Una scelta clamorosa e che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi, con il tecnico campione d’Europa che veniva considerato come la scelta più idonea per provare a riportare in alto la Nazionale, già dai prossimi Europei e poi nella qualificazione ai prossimi Mondiali. Da qui invece l’improvvisa scelta, motivata con un post social e una rottura sancita ufficialmente tra Mancini e il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Il tecnico ha rilasciato una lunga intervista spiegando le sue motivazioni e chiarendo di una mancanza di fiducia da parte della federazione. Dalla clausola sull’addio fino alle ingerenze nella scelta dello staff con Mancini che non avrebbe gradito (secondo alcuni) l’inserimento di Barzagli (e Buffon?) e in generale nelle scelte dello staff.

Parole nette di Mancini apparso infuriato con Gravina e in fondo per certi versi in maniera anche comprensibile. Ora, solo dieci giorni dopo, una notizia che cambia tutto: Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Arabia Saudita.

Mancini, dettagli e cifre della nuova avventura

E’ ormai tutto fatto, domani addirittura ci sarà la conferenza stampa, Mancini riparte con la Nazionale dell’Arabia Saudita. Dopo i tanti campioni, a partire da Cristiano Ronaldo fino al recente Neymar, gli sceicchi arabi puntano anche agli allenatori e l’allenatore campione d’Europa approda in Arabia. Una scelta che, per tempi e modi, lascia molto perplessi.

Mancini avrà nuovamente il suo staff a disposizione, e soprattutto un mega contratto da 20 milioni di euro all’anno fino al 2026. Cifre importanti e un rumors, nato poche ore dopo le dimissioni, e che si è effettivamente concretizzato. E anche il meno ‘maligno’ tra i tifosi può avere il brutto pensiero che le due cose siano legate.

Sono stati i problemi con lo staff o i milioni arabi a far vacillare Mancini? Ai posteri l’ardua sentenza, ma il tecnico della Nazionale non fa una bella figura, l’ennesima brutta pagina del calcio italiano.