Inzaghi batte il Cagliari e manda un messaggio a Lukaku

Dopo il successo della sua Inter contro il Cagliari di Claudio Ranieri, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Romelu Lukaku.

Dopo le vittorie nette del weekend da parte di Milan e Napoli, anche l’Inter di Simone Inzaghi ha fornito un messaggio importante all’intero campionato. I nerazzurri, infatti, hanno battuto questa sera 0-2 il Cagliari neopromosso dell’ex Claudio Ranieri.

La ‘Beneamata’ ha messo le cose in chiaro sin dai primi minuti, visto che alla mezz’ora era già sul doppio vantaggio con le reti realizzate da Denzel Dumfries e Lautaro Martinez. Il Cagliari, di fatto, non ha potuto farci nulla, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, visto che la squadra di Simone Inzaghi ne poteva fare anche un altro di gol (vedi il palo dello stesso Lautaro Martinez).

Nel secondo tempo, ovviamente, i ritmi dell’Inter sono stati molto più bassi, anche se, dopo qualche patema subito dal Cagliari, ha preso un altro palo con la conclusione dal limite dell’area di Hakan Calhanoglu. Questo successo della ‘Beneamata’, però, è arrivato proprio nella serata in cui la Roma ha chiuso per l’arrivo di Romelu Lukaku. Lo stesso Simone Inzaghi non ha potuto non commentare il ritorno del belga nel nostro campionato.

Inter, Simone Inzaghi commenta l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma: “Hanno fatto un grande acquisto, ma sono felice dei miei giocatori”

Il tecnico dell’Inter, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha infatti parlato così di Romelu Lukaku: “Che effetto mi fa il suo approdo alla Roma? Quest’ultima ha fatto un ottimo acquisto, è un bene per il calcio italiano ed è un ottimo calciatore che conosciamo. Per quanto riguarda il resto, sono molto felice delle prestazioni dei giocatori che ho a disposizione e spero che possano darci grosse soddisfazioni”.

Simone Inzaghi ha poi commentato il successo della sua squadra contro il Cagliari di Ranieri: “Siamo stati molto bravi ad interpretare la gara nella maniera giusta sin dai primi minuti. Siamo stati perfetti dal punto di vista dell’organizzazione. Cosa posso dire sulla prestazione di Marcus Thuram? Questa sera è stato bravissimo, si è messo a lavorare in maniera seria sin dal primo giorno ed è riuscito ad inserirsi in maniera molto veloce. Sono davvero soddisfatto della sua gara, avrebbe meritato di segnare per il lavoro che ha fatto”.