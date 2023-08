Colpo del Napoli, è ufficiale Lindstrom

Il Napoli accoglie Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte: è arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli si è mosso sul mercato in questi ultimi giorni dopo il rifiuto incassato da Gabri Veiga, che ha preferito volare in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al-Ahli. Un acquisto che ha fatto scalpore in tutto il calcio europeo, con il commento di Toni Kroos sotto al post su Instagram di Fabrizio Romano: “Imbarazzante“. La giovane età del centrocampista spagnolo e la grossa occasione chiamata Napoli poteva aiutarlo molto nel suo percorso di crescita.

Ma si sa, il mercato regala sempre tante storie da raccontare e, sfumato il colpo Gabri Veiga, il Napoli è tornato attivo chiudendo subito per Jesper Lindstrom. Il trequartista danese arriva dall’Eintracht Francoforte e il club partenopeo lo segue da un po’, anche perché può giocare sia sulla fascia sinistra, sia sulla fascia destra. Quest’ultima, probabilmente sarà lasciata scoperta da Hirving Lozano, in procinto di tornare al PSV.

Lindstrom ha affrontato il Napoli la scorsa stagione in Champions League, quando i partenopei eliminarono proprio l’Eintracht agli ottavi di finale.

Napoli, è ufficiale il colpo Lindstrom

E dunque, il Napoli ha annunciato l’arrivo di Lindstrom dall’Eintracht. Il tweet di De Laurentiis è arrivato, con la consueta foto che ritrae il nuovo giocatore e il presidente del club partenopeo insieme. Il comunicato ufficiale del Napoli rende noto che il giocatore arriva “a titolo definitivo“. L’ingaggio annuale dovrebbe essere di 2,3 milioni di euro fino al 2028. Ci sono già state le primissime parole del giocatore sul sito ufficiale: “Sono felicissimo di essere al Napoli, non vedo l’ora di vedervi allo stadio“.

Lindstrom è un giocatore più che interessante, classe 2000, capace di segnare gol bellissimi con la maglia dell’Eintracht. Le qualità che ha a livello offensivo possono sposarsi bene con il gioco elettrico del Napoli: il danese va via molto bene in velocità ed è molto tecnico. Nasce come trequartista, ma come detto in precedenza può giocare anche sulle fasce. Forse, è in zona gol che deve ancora migliorare in termini numerici.

Quel che è chiaro, è che il Napoli ha voglia di rinnovarsi ogni anno, per raggiungere nuovi obiettivi importanti. Nelle prime due giornate, sono arrivate due vittorie contro Frosinone e Sassuolo e un grande avviso a tutta la Serie A: togliere il tricolore dal petto degli azzurri sarà molto complicato. Inter, Milan e Juventus daranno battaglia fino alla fine, senza dimenticare Roma, Lazio e Atalanta per un campionato più aperto che mai.