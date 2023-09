Il sogno della FA: Pep Guardiola ct dell’Inghilterra

La Football Association ha il sogno di affidare la panchina della Nazionale inglese a Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City

Il percorso dell’Inghilterra nelle grandi competizioni è da considerarsi abbastanza positivo nei risultati. Gareth Southgate ha raggiunto risultati invidiabili, che i tifosi inglesi aspettavano da più di trent’anni. Tuttavia, non è arrivata la conquista di un trofeo che possa rendere ricco di epica il percorso del commissario tecnico. La generazione che Southgate sta allenando è ottima, ovviamente, ma il quarto posto al Mondiale di Russia 2018 mancava da Italia ’90 e i quarti a Qatar 2022 contro la futura finalista Francia, un buon risultato.

Pesa, ovviamente, la sconfitta in finale a Euro 2020 contro l’Italia ai calci di rigore da favorita per l’Inghilterra. Una finale persa, a Wembley, che ha cambiato il corso della storia e la percezione del percorso da ct di Southgate. Il suo gioco non ha mai esaltato completamente né i tifosi inglesi né gli addetti ai lavori, ma allo stesso tempo ha reso l’Inghilterra una squadra di tutto rispetto, che non finisce le sue competizioni prima di iniziarle come invece accadeva in passato, ma che diventa un’antagonista credibile alle altre. Tuttavia, la Football Association ha in mente qualcosa di nuovo per il futuro.

Inghilterra, per la panchina il sogno è Guardiola

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, l’intenzione della FA è quella di affidare la panchina della Nazionale inglese a Pep Guardiola dopo Euro 2024. Una decisione sorprendente, che porterebbe di nuovo un ct non inglese in panchina. L’Inghilterra, sotto questo punto di vista, è la nazionale delle ‘Big’ che più è aperta a questa opzione, al netto della rivoluzione brasiliana con l’ingaggio di Carlo Ancelotti.

Guardiola ha un contratto con il Manchester City fino al 2026 e difficilmente accetterà. Chissà che però questo matrimonio calcistico non possa concretizzarsi dopo il Mondiale. Quel che è certo, è che l’Inghilterra ha voglia di dare una svolta significativa, portando una filosofia di gioco diversa, in grado di alzare il livello e portare a casa vittorie serie e trofei che mancano da tantissimi anni. E in più, il manager spagnolo conosce alla perfezione i giocatori della Premier League.

L’obiettivo di Southgate adesso è quello di portare la sua squadra a Euro 2024. Nel girone dell’Inghilterra, attualmente a punteggio pieno con quattro vittorie in quattro partite, c’è anche l’Italia di Luciano Spalletti che farà il suo esordio alla guida degli azzurri sabato contro la Macedonia del Nord.