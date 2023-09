Inter, arriva il rinnovo per Simone Inzaghi: in nerazzurro fino al 2025

La società nerazzurra e il tecnico hanno trovato l’accordo per prolungare il contratto fino al termine della prossima stagione.

Quello tra l’Inter e Simone Inzaghi è un matrimonio che durerà, salvo imprevisti e cambi di idee, almeno fino al 2025. E’ quanto appena comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, dalla società nerazzurra. Arriva la firma a conclusione delle voci degli ultimi giorni, con adesso il tecnico che potrà guardare all’immediato futuro con un po’ più di serenità.

Se tutto andrà come previsto il rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter sarà almeno di quattro stagioni. Nelle due precedenti il tecnico ex Lazio ha portato a casa due Coppe Italia, due Supercoppe e soprattutto ha raggiunto la finale di Champions League poi persa contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Un bilancio che al momento, guardando il numero di trofei, non può certo essere considerato negativo. Quattro coppe in due stagioni, anche se secondo alcuni addetti ai lavori manca la ciliegina sulla torta, quello Scudetto conquistato dal suo predecessore Antonio Conte. Poche colpe lo scorso anno, di fronte ad un Napoli schiacciasassi, con i nerazzurri tra l’altro tra le poche a vincere contro l’armata dell’allora tecnico Spalletti. Qualche rimpianto in più l’anno precedente nel duello fino alle ultime battute del campionato contro i cugini del Milan, perso nel celebre recupero contro il Bologna.

Simone Inzaghi fino al 2025: l’Inter punta sul suo attuale tecnico

Un rinnovo importante che consente ad Inzaghi, che comunque durante l’estate era stato al centro di alcune voci di addio, di approcciarsi a questo campionato con la giusta serenità. In questo momento d’altronde l’Inter ha cominciato in maniera ottima la stagione, portando a casa tre successi nelle prime tre uscite di campionato, arrivando quindi alla sosta a punteggio pieno, appaiata ai cugini del Milan.

E proprio al ritorno dalla pausa per le nazionali ci sarà il derby che potrebbe già decidere chi balza in testa e chi deve iniziare ad inseguire. Tutto ciò naturalmente senza contare l’altrettanto importante fattore prestigio e morale che una vittoria in una stracittadina, tra l’altro quella di Milano, porta con se. In casa Inter per il momento si festeggia il rinnovo, con la consapevolezza che, al ritorno dalla pausa, possa arrivare anche il successo nel derby.