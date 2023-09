Il Napoli ha bisogno (in campo) dell’erede di Kim: ne va del progetto Garcia

La sconfitta con la Lazio ha aperto le prime ed importanti crepe sul mercato del Napoli. Chi è davvero l’erede di Kim? I tifosi si interrogano

Sostituire il miglior difensore del campionato non è semplice per nessuno. Figuriamoci per i campioni di Italia, che tanta difficoltà hanno incontrato nell’individuare il giusto elemento al giusto prezzo. La girandola di nomi consumata in estate, alla fine, ha portato ad un nome tra i meno battuti dalle prime pagine: quello di Natan. Eppure dopo tre giornate, il conto dei minuti in campionato segna zero assoluto.

Insomma, non il massimo per un calciatore arrivato col peso e con le stigmate dell’erede di Kim. Il sud coreano ha lasciato un vuoto enorme nel reparto arretrato azzurro, che ora è esposto a magre figure quando si tratta di mettere una pezza su cinquanta metri di campo scoperto. La partita contro la Lazio ha mostrato il fianco di una linea che non può pensare di poggiarsi interamente su Rrhamani e Juan Jesus: due elementi assolutamente validi, ma dalle caratteristiche lontanissime rispetto a quelle messe in scena da Kim.

Il Napoli ha bisogno di Natan, Garcia ha bisogno dell’erede di Kim

Garcia ha lavorato molto sullo sgonfiare e svuotare le pressioni generatesi indirettamente sulle spalle di Natan. Ricoprire il ruolo di titolare nella squadra campione di Italia è di per sé già una bella sfida, anche senza il compito di non dover far rimpiangere uno dei migliori difensori in Europa. Eppure, al rientro dalla sosta, nella gara contro il Genoa, Garcia sarà chiamato a lanciare Natan dal primo minuto, altrimenti è lecito dare il via alle preoccupazioni.

Senza esagerare, ma oltre un mese di adattamento, tre partite di campionato in panchina ed un’intera sosta per le nazionali trascorsa a Castel Volturno dovrebbero essere abbastanza per inserire definitivamente questo ragazzo. O almeno per provare a farlo. Le caratteristiche di Natan intraviste al Bragantino raccontano di un calciatore veloce, tempestivo e potenzialmente vicino a quanto mostrate da Kim al Napoli. In poche parole: le caratteristiche di cui la difesa di Garcia ha disperato bisogno.

Per continuare a giocare il proprio calcio, gli azzurri hanno endemicamente bisogno di un calciatore capace di tenere alta la linea difensiva. E senza questo, oppure se Natan dovesse rivelarsi non all’altezza, per Garcia potrebbero essere in arrivo pessime notizie: dover rivedere l’intero impianto di pressione e difesa del suo Napoli. E forse, del suo intero progetto.