Italia, la sincerità di Nicolò Barella: “Abbiamo bisogno di nuovi stimoli”

In attesa della gara di sabato della sua Italia contro la Macedonia del Nord, Nicolò Barella ha rilasciato delle dichiarazioni davvero importanti.

Dopo la decisione presa ad agosto da Roberto Mancini di dimettersi da ct dell’Italia per diventare la nuova guida tecnica dell’Arabia Saudita, Luciano Spalletti (fresco vincitore dello Scudetto con il suo Napoli dei record) è stato scelto da Gabriele Gravina come nuovo allenatore della Nazionale italiana.

Nella sua conferenza di presentazione, di fatto, Luciano Spalletti ha ribadito che sta vivendo un sogno. Tuttavia, il tecnico toscano è subito atteso da due gare davvero importanti per il futuro della Nazionale. Gli azzurri, infatti, giocheranno prima sabato contro la Macedonia del Nord (la squadra che ci eliminò ai play-off per partecipare ai Mondiali in Qatar) e poi contro l’Ucraina.

L’Italia, considerando l’attuale terzo posto nel Girone C, ha l’assoluto obbligo di vincere entrambe le gare per cercare di compiere dei passi davvero importanti verso la qualificazione al prossimo Europeo. Tra gli uomini a cui si affiderà Luciano Spalletti bisogna inserire sicuramente Nicolò Barella. Tuttavia, proprio quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi.

Italia, Barella: “Abbiamo bisogno di nuovi stimoli. Addio di Mancini? Non avevamo percepito nulla”

Il centrocampista dell’Inter, ed unico italiano presente tra i 30 candidati a vincere il Pallone d’Oro di quest’anno, ha infatti parlato così durante una conferenza stampa: “Ora inizio un corso, abbiamo bisogno di nuovi stimoli. Cosa posso dire su Roberto Mancini? Lo devo ringraziare, visto che ha creduto in me sin dai tempi di Cagliari. L’Europeo vinto ci legherà sempre e non posso fare altro che ringraziarlo. Il suo addio? Non avevamo percepito nulla”.

Nicolò Barella ha poi parlato della gara di sabato contro la Macedonia del Nord: “Sarà una partita difficile, lo sappiamo per esperienza, ma inizierà un nuovo corso. Il mister ci ha fornito tante idee e starà a noi metterle in campo. Che cosa mi ha detto Spalletti? E’ stato onesto sin da subito, visto che mi ha sia criticato che elogiato. E’ stato molto schietto e quest’ultima cosa l’ho apprezzata davvero molto”.

Il calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Io unico italiano ad essere tra i candidati al Pallone d’Oro? Sono molto orgoglioso di rappresentare l’Italia e sicuramente qualche altro giocatore italiano poteva essere inserito. Ma posso solo ringraziare chi quest’anno mi ha permesso di essere ancora una volta, la seconda negli ultimi tre anni, in questa lista”.