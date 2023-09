Sostiuitire o non sostituire Donnarumma, questo è il dilemma…

Dopo il gol subito contro la Macedonia del Nord, in molti stanno avanzando l’ipotesi di relegare Gigio Donnarumma in panchina.

Ci risiamo, l’Italia fa penare ancora tutti gli amanti del calcio. Nonostante l’avvicendamento in panchina tra Roberto Mancini e Luciano Spalletti, gli azzurri nella gara di ieri contro la Macedonia del Nord hanno mostrato i soliti vecchi difetti, soprattutto quello di non tramutare in rete le occasioni create.

L’Italia, al netto di un campo da gioco veramente fuori luogo per una gara internazionale così importante, ha avuto più di una possibilità per segnare, ma si è ‘accontentata’ della sola rete siglata da Ciro Immobile. Ma, dopo il gol dell’attaccante della Lazio, sono venuti alla luce altri problemi atavici della squadra di Luciano Spalletti, ovvero quello fisico e quello mentale.

Entrambi sono stati molto evidenti, considerando che l’Italia dopo il gol non ha più attaccato. La Macedonia del Nord, infatti, ha poi pareggiato con il calcio di punizione calciato da Enis Bardhi all’81’. Proprio questa rete ha innescato tante critiche nei confronti di Gigio Donnarumma.

Italia-Ucraina, Donnarumma potrebbe perdere il posto: gli aggiornamenti

L’estremo difensore del PSG, infatti, è sembrato poco sicuro sulla conclusione di Bardhi, considerando che ha preso gol anche sul suo palo. Donnarumma, di fatto, è diventato subito il giocatore di Luciano Spalletti più criticato sia dai media che dai tifosi. Sui social, infatti, sono piovuti tanti rimproveri per l’ex giocatore del Milan, tanto da richiedere la sua sostituzione.

In molti, di fatto, hanno invocato altri portieri come Guglielmo Vicario ed Alex Meret. Un possibile avvicendamento in panchina sarebbe sicuramente un durissimo colpo da digerire per Gigio Donnarumma, considerando che è stato nominato dallo stesso Luciano Spalletti vicecapitano della Nazionale italiana.

La Macedonia del Nord, di fatto, si è confermata un’autentica bestia nera per Donnarumma. Quest’ultimo, infatti, fu criticato anche per il gol di Trajkovski subito nei minuti finali del play-off Mondiale di un anno e mezzo. Ma per il portiere italiano le brutte notizie non sono finite qui, anzi.

Anche nel PSG, infatti, non sta vivendo un periodo felice. Luis Enrique (nuovo tecnico del team parigino) di fatto, non ha per nulla nascosto il suo disappunto per come Donnarumma gestisce il pallone in fase di possesso. Tuttavia, in attesa del ritorno a Parigi, l’estremo difensore spera prima di non perdere il posto in Nazionale nel match di martedì contro l’Ucraina.